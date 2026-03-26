Trump ironiza sobre candidatura à presidência contra Delcy Rodríguez

O Presidente dos Estados Unidos ironizou hoje sobre a possibilidade de se candidatar à presidência da Venezuela contra a líder interina, Delcy Rodríguez, alegando popularidade no país sul-americano.
“Depois do meu mandato, talvez vá à Venezuela e me candidate à presidência contra Delcy”, afirmou Donald Trump durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, provocando risos entre os presentes.
O chefe de Estado norte-americano fez o comentário depois de classificar como incrível a atual relação entre Washington e Caracas, na sequência da detenção do ex-presidente Nicolás Maduro, em janeiro deste ano.
Maduro foi capturado pelas autoridades norte-americanas e transferido para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações relacionadas com narcotráfico e outros crimes.
Trump acrescentou que os Estados Unidos obtiveram cerca de 100 milhões de barris de petróleo venezuelano nas primeiras semanas depois da detenção do ex-líder, acrescentando que ambas as partes “ganharam muito dinheiro”.
Na mesma reunião, o secretário do Interior norte-americano, Doug Burgum, afirmou que Trump é amplamente respeitado na Venezuela, chegando a comparar o republicano à figura histórica de Simón Bolívar.
Trump referiu que Maduro enfrenta novos processos judiciais nos Estados Unidos, defendendo que os crimes pelos quais está acusado representam apenas “uma fração” das alegadas atividades ilícitas do presidente deposto venezuelano.
Entretanto, uma delegação venezuelana deverá chegar, durante o dia, a Washington para preparar a reabertura da embaixada, no âmbito do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, interrompidas desde 2019.
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