Mais de 3.000 agricultores e cerca de 700 tratores concentraram-se hoje em frente à sede do Governo checo, no centro de Praga, onde despejaram estrume para protestar contra medidas governamentais que, segundo defendem, estão a prejudicar o setor.

“Queremos condições iguais”, “Salvar o solo checo” ou “Parar a liquidação da agricultura checa”, eram algumas das frases de ordem escritas nas faixas empunhadas pelos manifestantes.

Convocados pela Câmara Agrária e pelo Sindicato Agrícola, os agricultores fizeram várias exigências, incluindo medidas de apoio ao emprego no campo e o levantamento das taxas impostas pelo Estado checo sobre os subsídios agrícolas da União Europeia (UE).

Esta é a terceira vez que os agricultores da República Checa saem à rua desde fevereiro, quando protestaram contra o chamado “Pacto Verde” da UE e o excesso de burocracia de Bruxelas na concessão de subsídios.

Os agricultores exigem também que a tributação das terras não seja alterada, pedido que vai contra o novo plano de consolidação das finanças públicas.

Apesar de ter provocado algumas horas de engarrafamento nas imediações do edifício da sede do Governo, a manifestação de hoje decorreu de forma pacífica, à exceção de incidentes isolados como o despejo de estrume, segundo relatou o canal público CT24.

O ministro da Agricultura checo, Marek Vyborny, prometeu hoje que o Estado apoiará o emprego no campo no próximo ano com 80 milhões de euros, com base em reduções na segurança social, num setor em que trabalham cerca de 100 mil pessoas.