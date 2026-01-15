Maratona do Funchal mobiliza cidade e promete grande espetáculo desportivo no sábado

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, destacou hoje a importância da Maratona do Funchal, prova internacional que se realiza no próximo sábado, sublinhando o impacto positivo do evento na promoção da atividade física, na projeção da cidade e na dinâmica turística da região.
Segundo o autarca, a Associação de Atletismo da Madeira tem sido um parceiro essencial do município, não apenas na vertente competitiva, mas também no trabalho pedagógico de incentivo à prática desportiva. “O atletismo de estrada é uma das modalidades que mais envolve pessoas anónimas e não profissionais, promovendo hábitos de vida mais saudáveis”, referiu, apontando a elevada adesão às caminhadas e corridas nas ruas do Funchal como exemplo dessa dinâmica.
A Maratona do Funchal integra três distâncias - mini-maratona, meia-maratona e maratona - permitindo a participação de um público alargado e exigindo uma complexa operação logística. Carlos Rodrigues reconheceu que a realização da prova ao sábado à tarde, em vez do habitual domingo de manhã, resultou da marcação das eleições presidenciais para o dia inicialmente previsto, obrigando a um reajuste de última hora, já com muitos atletas estrangeiros inscritos, que representam mais de metade dos participantes.
Apesar dos inevitáveis constrangimentos, sobretudo ao nível do trânsito e da atividade turística, o vice-presidente garantiu que o município, a Associação de Atletismo, os Horários do Funchal, o Governo Regional, a PSP e os operadores turísticos têm trabalhado em conjunto para minimizar os impactos. “Tudo está a ser feito para que este seja um evento de alegria, de participação e de projeção da cidade além-fronteiras”, afirmou.
Carlos Rodrigues sublinhou ainda que a Maratona do Funchal é um dos maiores dos cerca de 70 eventos previstos para a cidade, sendo também um importante espetáculo desportivo e popular. O vice-presidente deixou um apelo à compreensão dos residentes e empresários e desejou o maior sucesso à organização, esperando que a prova decorra com o “brilhantismo e a competência” que caracterizam o atletismo.
