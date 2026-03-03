Taça de Portugal: Sporting com vantagem mínima sobre o FC Porto

O Sporting venceu esta noite o FC Porto, por 1-0, em partida da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

Em Alvalade, Luis Suárez fez de grande penalidade, aos 61’, o golo que vai dando vantagem aos lisboetas na eliminatória.

A 2.ª mão está inicialmente agendada para 22 de abril, no Estádio do Dragão.

O vencedor do duplo duelo entre leões e dragões vai defrontar, depois, na final, o Fafe, da Liga 3, ou o Torreense, da II Liga, clubes que empataram na 1.ª mão a uma bola no Minho.