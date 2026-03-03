Taça de Portugal: Sporting com vantagem mínima sobre o FC Porto

O Sporting venceu esta noite o FC Porto, por 1-0, em partida da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.
Em Alvalade, Luis Suárez fez de grande penalidade, aos 61’, o golo que vai dando vantagem aos lisboetas na eliminatória.
A 2.ª mão está inicialmente agendada para 22 de abril, no Estádio do Dragão.
O vencedor do duplo duelo entre leões e dragões vai defrontar, depois, na final, o Fafe, da Liga 3, ou o Torreense, da II Liga, clubes que empataram na 1.ª mão a uma bola no Minho.
AQUINTRODIA
Generalizou-me o hábito da viagem, a descoberta de lugares de sonho, experimentação de costumes e tradições, usufruto de sabores e emoções, vivência de...
A retórica que acompanha os últimos acontecimentos mundiais sugere que o que aí vem não se trata de uma pequena troca de galhardetes limitada no tempo....
O PS foi governo na República entre 2015 e 2023 – uns “breves” oito anos – e nada fez para resolver a questão de fundo do subsídio de mobilidade – pagarmos...
Há ironias que fariam Orwell corar de inveja. O racismo, essa coisa pesada, estrutural, histórica, viscosa, que moldou sociedades, economias e destinos...
No dia 1 de março assinala-se o Dia Mundial do Elogio, uma data dedicada a um gesto simples, mas profundamente transformador: reconhecer o valor do outro....
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Decidi ter como mote para este texto a palavra “comer”, em algumas das suas aceções e não resisti a iniciá-lo com essa colorida expressão popular, mas...
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
E se num repente lhe saísse aquele prémio dos jogos da Santa Casa que diz criar excêntricos de um dia para outro? Aquele em que até os mais desafogados...
Dizem que a primavera começa em março. Como se a vida obedecesse ao calendário. Como se o florescimento tivesse hora marcada, como se todas as árvores...
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, quando eu era jovem, belo e imortal, tinha uma amiga mais velha, talvez uns dez anos mais velha, já não me lembro bem, a quem costumava...
A mobilidade foi um dos temas dominantes nos discursos do 447.º aniversário da Junta de Freguesia de São Martinho. Diferentes forças políticas criticaram...
Em Alvalade, Luis Suárez fez de...
O Governo Regional anunciou esta terça-feira um aumento de dois cêntimos por quilograma na cana-de-açúcar, a pagar aos produtores na próxima safra, que...
O Al Nassr confirmou hoje que o internacional português Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão na coxa durante o jogo da 24.ª jornada da Liga saudita de futebol...
A ministra do Trabalho disse hoje que Governo e parceiros sociais estão “mais próximos do fim do que do princípio” na discussão das alterações à lei laboral,...
A partida do jato de Cristiano Ronaldo para a Madrid, durante a manhã de hoje, levou vários órgãos de comunicação a pensar que o avançado madeirense teria...
O Juntos Pelo Povo (JPP), em comunicado enviado à imprensa, lamentou “profundamente” que, em sede de especialidade na Assembleia da República, tenham sido...
A Capitania do Funchal emitiu esta tarde uma atualização ao aviso feito que apontava para forte agitação marítima e vento. Em nota, foi comunicado que...
O CDS-PP vai apresentar um projeto de proposta de lei à Assembleia da República, intitulado “Estabelece um regime reforçado do subsídio de funeral em caso...
O Grupo Parlamentar do PSD Madeira deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de um pedido de audição parlamentar sobre o que...