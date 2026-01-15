Agente da PSP natural do Porto Santo foi acusado de tortura e violação em Lisboa

Segundo avançou a RTP-Madeira, um dos dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) acusados de tortura e violação é natural da Ilha do Porto Santo. Os dois polícias exerciam funções na esquadra do Rato, em Lisboa, e encontram-se em prisão preventiva.
De acordo com a SIC Notícias, que teve acesso à acusação do Ministério Público (MP), os arguidos, de 21 e 24 anos, foram detidos a 10 de julho do ano passado, após buscas domiciliárias e às esquadras do Bairro Alto e do Rato. A investigação teve início na sequência de uma denúncia apresentada pela própria PSP.
Os dois agentes estão acusados de vários crimes, entre os quais tortura, abuso de poder, violação e ofensas à integridade física, tendo como principais vítimas pessoas em situação de grande vulnerabilidade, nomeadamente toxicodependentes, sem-abrigo e cidadãos estrangeiros.
Segundo a acusação, os polícias agrediam os detidos com socos, chapadas e coronhadas, chegando a filmar e fotografar algumas das agressões. Em vários casos, esses conteúdos terão sido partilhados em grupos de WhatsApp com dezenas de outros agentes.
Um dos episódios mais graves envolve um cidadão marroquino que, alegadamente, terá sido sodomizado com um bastão, espancado e depois abandonado na via pública. Noutra situação, terá sido utilizado também o cabo de uma vassoura, tudo registado em vídeo.
É ainda descrito o caso de um homem estrangeiro detido no Cais do Sodré por posse de uma arma, que terá sido ameaçado com uma arma de fogo, agredido e humilhado, tendo um dos agentes cortado parte do seu cabelo com uma faca apreendida, enquanto o outro filmava a cena.
O processo continua em investigação judicial.
A loiça de casa sempre foi mais do que um simples objeto utilitário; era memória, pertença, herança. Os pratos de faiança, simples, decorados com ramo...
Viver na Madeira é viver com o mar à volta. É crescer com a noção clara de que o avião não é um luxo, nem um capricho. É uma necessidade. Para um madeirense,...
O sono é um estado fisiológico essencial para manter o equilíbrio do nosso organismo. Desempenha funções vitais como o desenvolvimento, conservação de...
Nos últimos anos, a Região Autónoma da Madeira assistiu a uma transformação profunda na forma como os seus Percursos Pedestres Classificados são utilizados....
PALAVRAS APENAS
Entro no ano novo a pensar em poesia. Ou em esperança. Ou na esperança que a poesia, na definição de Adélia Prado me traz:
Poesia é o rasto
de Deus na
brutalidade...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No penúltimo dia de 2025, na ponta oeste de uma ilha geograficamente africana mas que o destino entendeu que fosse anexada à potência que liderava as técnicas...
No próximo domingo, os portugueses serão chamados novamente às urnas, desta vez para escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa.
Nestes 2 últimos anos,...
Iniciamos um novo ano e um novo janeiro cheio de objetivos e promessas. E claro que no topo da lista, quase como um ritual, aparece a vontade de “fazer...
Nicolás Maduro, o homem que em 12 anos fragmentou a sociedade venezuelana e tornou a maior economia da América Latina num país disfuncional em que até...
silviamariamata@gmail.com
Esta já passou. Ninguém se pisou. É esperar pela próxima. Que venha outra igual a esta e não pior, que já está bom.
Estas eram as conversas do antigamente,...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, admitiu hoje que deu como presente ao Presidente norte-americano, Donald Trump, a medalha do Prémio...
O papa Leão XIV comoveu-se hoje num encontro com familiares das vítimas do incêndio no bar na estância de esqui suíça Crans-Montana, onde morreram 40 pessoas,...
O diretor executivo do Gabinete da ONU para Serviços de Apoio a Projetos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, alertou hoje para a urgência de reconstruir a...
Os concursos na modalidade bienal (2027-2028) do Programa de Apoio Sustentado da DGArtes, que deverão abrir até junho, têm um montante disponível de 39,2...
O livro ‘De Profundis - Pensar e Acreditar Depois de Auschwitz’, da autoria de João Diogo Gonçalves, foi apresentado esta tarde, no Museu de Arte Sacra,...
Está confirmada a saída do guardião Gonçalo Tabuaço para o Leixões, por empréstimo do Marítimo até ao final da época.
Tal como o JM havia noticiado, a transferência...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, mantém a opinião de que a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, não tem apoio suficiente no...
Segundo avançou a RTP-Madeira, um dos dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) acusados de tortura e violação é natural da Ilha do Porto Santo....
O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) anunciou hoje que foram confirmados casos de infeção pelo fungo Candida auris entre 2022 e 2025 em...
O secretário regional da Economia garantiu, hoje, junto do ministro da Defesa Nacional que o arquipélago da Madeira vai ser contemplado pelos novos investimentos...