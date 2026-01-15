Agente da PSP natural do Porto Santo foi acusado de tortura e violação em Lisboa

Segundo avançou a RTP-Madeira, um dos dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) acusados de tortura e violação é natural da Ilha do Porto Santo. Os dois polícias exerciam funções na esquadra do Rato, em Lisboa, e encontram-se em prisão preventiva.

De acordo com a SIC Notícias, que teve acesso à acusação do Ministério Público (MP), os arguidos, de 21 e 24 anos, foram detidos a 10 de julho do ano passado, após buscas domiciliárias e às esquadras do Bairro Alto e do Rato. A investigação teve início na sequência de uma denúncia apresentada pela própria PSP.

Os dois agentes estão acusados de vários crimes, entre os quais tortura, abuso de poder, violação e ofensas à integridade física, tendo como principais vítimas pessoas em situação de grande vulnerabilidade, nomeadamente toxicodependentes, sem-abrigo e cidadãos estrangeiros.

Segundo a acusação, os polícias agrediam os detidos com socos, chapadas e coronhadas, chegando a filmar e fotografar algumas das agressões. Em vários casos, esses conteúdos terão sido partilhados em grupos de WhatsApp com dezenas de outros agentes.

Um dos episódios mais graves envolve um cidadão marroquino que, alegadamente, terá sido sodomizado com um bastão, espancado e depois abandonado na via pública. Noutra situação, terá sido utilizado também o cabo de uma vassoura, tudo registado em vídeo.

É ainda descrito o caso de um homem estrangeiro detido no Cais do Sodré por posse de uma arma, que terá sido ameaçado com uma arma de fogo, agredido e humilhado, tendo um dos agentes cortado parte do seu cabelo com uma faca apreendida, enquanto o outro filmava a cena.

O processo continua em investigação judicial.