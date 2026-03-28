MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Mundo

Israel: Três jornalistas mortos e equipa da CNN alvejada

    Israel: Três jornalistas mortos e equipa da CNN alvejada
    Membro da União de Jornalistas do Líbano segura as fotografias de dois jornalistas mortos. WAEL HAMZEH / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
28 Março 2026
18:01

Um ataque israelita matou três jornalistas libaneses, entre os quais uma correspondente da Al-Mayadeen, afiliado do Hezbollah, e um da Al-Manar, pró-Irão, anunciou fonte militar.

A morte dos jornalistas já foi confirmada pelas respetivas empresas.

“A jornalista da Al-Mayadeen, Fatima Ftouni, e o correspondente da Al-Manar, Ali Shouaib, foram mortos num ataque aéreo israelita contra o carro em que seguiam, na região de Jezzine”, disse fonte militar, citada pela Agência France Presse (AFP).

O irmão de Fatima Ftouni, operador de câmara, também foi morto no ataque.

O exército israelita defendeu que Ali Shaib pertencia à força de elite al-Radwan do movimento xiita Hezbollah. Na rede social Telegram, a Al-Mayadeen já confirmou a morte de Al-Mayadeen.

A Al-Manar também já anunciou a morte do seu correspondente de guerra e um dos jornalistas mais antigos do canal.

Entretanto, hoje, a Associação de Imprensa Estrangeira (AIE) condenou o “comportamento violento” de soldados israelitas contra uma equipa de reportagem da CNN na Cisjordânia ocupada, bem como a sua “detenção arbitrária”, tendo o exército anunciado que vai abrir uma investigação.

Na quinta-feira, os jornalistas da CNN estavam a cobrir as consequências de um ataque de colonos e o estabelecimento de um posto avançado perto da aldeia palestiniana de Tayasir (nordeste da Cisjordânia) quando foram alvejados por soldados israelitas, afirmou a AIE em comunicado.

Embora se tenham “identificado claramente”, segundo a associação, os jornalistas e civis palestinianos foram ameaçados, com os soldados a apontarem as armas e a ordenarem a interrupção das filmagens.

“Um soldado abordou o fotojornalista da CNN por trás, agarrou-o pelo pescoço, atirou-o para o chão e danificou o seu equipamento. A equipa, juntamente com outros palestinianos presentes, foi então detida durante aproximadamente duas horas, sendo deliberadamente impedida de realizar o seu trabalho”, denunciou a AIE, especificando que toda a cena tinha sido filmada.

“O comportamento dos soldados neste incidente não representa o exército israelita, contraria o que se espera dos seus membros e será investigado”, disse o porta-voz internacional do exército, tenente-coronel Nadav Shoshani, numa mensagem no X.

Ao receber o relatório, “agiu-se para resolver a situação o mais rapidamente possível”, acrescentou, afirmando que já tinha “pedido desculpa em privado” e que queria garantir o respeito pela liberdade de imprensa.

A AIE, que representa centenas de jornalistas que cobrem Israel e os territórios palestinianos para órgãos de imprensa estrangeiros, indicou que apresentou uma queixa.

Em meados de março, a associação criticou um “ataque não provocado” da polícia israelita contra jornalistas em Jerusalém, afirmando que um produtor da CNN tinha sofrido uma fratura no pulso.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os enfermeiros em pedir escusa de responsabilidades?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas