Erasmus+: Formação em Istambul para um futuro mais sustentável

Docentes da EB1/PE/C do Lombo do Guiné (Arco da Calheta) estiveram, recentemente, em Istambul para uma formação Erasmus+ centrada nas Green Skills para um futuro mais sustentável.

Sustentabilidade, educação ambiental, inovação, projetos sustentáveis, práticas ecológicas e ação local com impacto global marcaram esta experiência internacional, que reforça o papel da educação na construção de um futuro mais responsável.

Segundo o diretor, Arlindo Carvalho, “as mobilidades Erasmus+ são uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, assentes numa partilha internacional e no desenvolvimento de práticas educativas mais significativas”.