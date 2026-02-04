MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Educação

Erasmus+: Formação em Istambul para um futuro mais sustentável

    Erasmus+: Formação em Istambul para um futuro mais sustentável
Iolanda Chaves

Jornalista

Educação
Data de publicação
04 Fevereiro 2026
16:21

Docentes da EB1/PE/C do Lombo do Guiné (Arco da Calheta) estiveram, recentemente, em Istambul para uma formação Erasmus+ centrada nas Green Skills para um futuro mais sustentável.

Sustentabilidade, educação ambiental, inovação, projetos sustentáveis, práticas ecológicas e ação local com impacto global marcaram esta experiência internacional, que reforça o papel da educação na construção de um futuro mais responsável.

Segundo o diretor, Arlindo Carvalho, “as mobilidades Erasmus+ são uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, assentes numa partilha internacional e no desenvolvimento de práticas educativas mais significativas”.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos
Eduardo Alves
Investigador na área da Educação

Europa
2/02/2026 07:40

A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.

A importância...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas