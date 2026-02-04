Erasmus+: Formação em Istambul para um futuro mais sustentável

Docentes da EB1/PE/C do Lombo do Guiné (Arco da Calheta) estiveram, recentemente, em Istambul para uma formação Erasmus+ centrada nas Green Skills para um futuro mais sustentável.
Sustentabilidade, educação ambiental, inovação, projetos sustentáveis, práticas ecológicas e ação local com impacto global marcaram esta experiência internacional, que reforça o papel da educação na construção de um futuro mais responsável.
Segundo o diretor, Arlindo Carvalho, “as mobilidades Erasmus+ são uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, assentes numa partilha internacional e no desenvolvimento de práticas educativas mais significativas”.
Em oceanografia, geomorfologia e geologia, plataforma continental é a porção dos fundos marinhos que começa na linha da costa e desce com um declive suave...
Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.
As notícias são profícuas...
O “Síndrome de Humpty Dumpty” é uma doença discreta, mas perigosamente comum nas sociedades em momentos de decisão. Não se manifesta por gestos extremos...
Assinalamos, este fim de semana, o 94º aniversário da Companhia dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Um momento de comemoração e balanço, tendo sido...
AQUINTRODIA
São os tempos de agora:
Velocidade furiosa, impaciência para textos longos, dificuldade de concentração por largo tempo, atenção a tudo pela rama.Corre-se...
A passagem da Tempestade Kristin rasgou o nosso território, não apenas com a força da natureza, mas expondo a calamidade da nossa impreparação, e não deve...
Esta semana, houve uma evidência que se impôs com a força das coisas simples no meio da calamidade que se abateu no nosso país: precisamos do Estado social....
A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.
A importância...
Já muito se falou sobre o subsídio de mobilidade e da polémica portaria que meteu marcha-atrás nos direitos dos madeirenses.
É preciso começar por dizer...
A pergunta pode parecer simples. Mas não é. E talvez por isso continue a ser uma das mais mal compreendidas do nosso sistema político. Em especial num...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A Justiça argentina pediu hoje a extradição de Nicolás Maduro, ex-presidente venezuelano capturado por Washington, no âmbito de um processo por crimes...
O luso-venezuelano Jaime Orlando dos Reis Macedo foi libertado. Segundo o deputado madeirense Carlos Fernandes, “depois de meses de detenção arbitrária”...
A Companhia Dançando com a Diferença comunicou hoje “com profundo pesar” o falecimento da artista Maria João Pereira, de 46 anos, que hoje foi a sepultar,...
A GENUS – Associação de Defesa do Património da Madeira repudiou “veementemente”, através de um comunicado enviado às redações, a demolição em curso da...
Os hospitais das regiões afetadas pela tempestade Kristin estão com a sua capacidade de resposta aos utentes “plenamente salvaguardada” e 39 unidades de...
A divulgação de três milhões de documentos da investigação ao criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein reacendeu controvérsias que atingem figuras...
A Capitania do Porto do Funchal informa que prolongou os avisos de agitação marítima e vento fortes para o arquipélago da Madeira até às 18h00 de amanhã,...
A equipa de Busca, Resgate e Socorro em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) está a realizar, ao final desta tarde, uma operação nas serras...
Já está aberto o período de receção de artigos para a próxima edição da Revista Girão, uma publicação dedicada à investigação e divulgação do património...
O Partido Socialista, através dos seus eleitos na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos e na Junta de Freguesia do Estreito, Carlos Gonçalves e Elizabeth...