Entre os dias 6 e 13 de maio, a Madeira e o Porto Santo serão palco de visitas a escolas organizadas pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC), em colaboração com o Serviço de Ação Social da Universidade do Porto (SASUP).

Conforme informa uma nota enviada à redação, esta iniciativa visa “preparar futuros estudantes universitários abordando temas cruciais como a candidatura à bolsa de estudos da Direção Geral de Ensino Superior (DGES) e os critérios de elegibilidade para tais benefícios”.

De acordo com o projeto, estas visitas cobrirão dez escolas, proporcionando aos estudantes informações sobre os serviços de alojamento, alimentação e saúde disponíveis no ambiente universitário.

Além disso, a AJMC irá apresentar o “Guia S.O.S.: Vou para a Universidade mas estou à deriva”.

“Este manual oferece informações sobre o percurso académico no ensino superior, incluindo as transições, desafios e conselhos práticos para esse período”, explana a mesma nota.

Será ainda dado um destaque especial a um membro da AJMC que compartilhará a sua experiência pessoal de candidatura à Marinha e Força Aérea, presença no ensino superior e importância das atividades extracurriculares, como voluntariado e associativismo, no enriquecimento do percurso académico.