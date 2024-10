A Quinta da Serra celebra o seu 10º aniversário com um Sunset Cocktail e música ao vivo, reunindo hóspedes, entidades oficiais e parceiros.

Este marco será comemorado no dia 11 de outubro de 2024, a partir das 17h, com um magnífico sunset cocktail nos jardins da unidade hoteleira, rodeados pela natureza, com vista para a serra. A festa contará com música ao vivo.