Gasóleo sobe 15 cêntimos e gasolina 9 cêntimos na próxima semana

Os preços dos combustíveis em Portugal vão continuar a subir na próxima semana com o gasóleo simples a aumentar cerca de 15 cêntimos por litro, e a superar os dois euros, e a gasolina 95 a encarecer nove cêntimos.

As previsões do aumento dos preços foram cedidas à Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) e têm já o valor do IVA incluído.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das subidas com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,947 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 2,077 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Além disso, as descidas extraordinárias das taxas do ISP que o Governo tem vindo a aprovar caso os aumentos ultrapassem os 10 cêntimos poderão também baixar os valores previstos.

O aumento de preços pela terceira semana consecutiva acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.