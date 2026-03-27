MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Economia

Gasóleo desce 1 cêntimo e gasolina 2,5 cêntimos na próxima semana no continente

    Gasóleo desce 1 cêntimo e gasolina 2,5 cêntimos na próxima semana no continente
    As previsões de evolução dos preços foram cedidas à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) e têm já o valor do IVA incluído. Joana Sousa
Lusa

Economia
Data de publicação
27 Março 2026
10:13

Os preços dos combustíveis em Portugal vão descer na próxima semana, após vários aumentos consecutivos, com o gasóleo simples a recuar cerca de um cêntimo por litro e a gasolina 95 a diminuir 2,5 cêntimos.

As previsões de evolução dos preços foram cedidas à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) e têm já o valor do IVA incluído.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das descidas com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,904 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,055 euros por litro.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os enfermeiros em pedir escusa de responsabilidades?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas