Gasóleo desce 1 cêntimo e gasolina 2,5 cêntimos na próxima semana no continente

Os preços dos combustíveis em Portugal vão descer na próxima semana, após vários aumentos consecutivos, com o gasóleo simples a recuar cerca de um cêntimo por litro e a gasolina 95 a diminuir 2,5 cêntimos.
As previsões de evolução dos preços foram cedidas à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) e têm já o valor do IVA incluído.
Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das descidas com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,904 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,055 euros por litro.
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