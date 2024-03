No âmbito das comemorações do 113º aniversário do Crédito Agrícola, o CA lança a campanha “Dia CA Mais Sustentável” com o objetivo de apoiar as entidades no caminho para a sustentabilidade e reforçar o seu compromisso com um futuro mais sustentável.

Nesse sentido, e como se lê em nota de imprensa, com o mote ‘113 anos a celebrar, sempre a apoiar’, a campanha terá associado um concurso que se destina a apoiar Entidades da Economia Social (EES) que pretendam implementar projetos com impacto no desenvolvimento sustentável.

Serão duas as categorias a concurso: “Ambiental”, em que serão considerados projetos que fomentem a descarbonização, a circularidade da economia ou a proteção e restauro dos ecossistemas naturais; e a “Social”, uma nova categoria em que serão apreciados projetos que mitiguem as desigualdades sociais e fomentem a inclusão social.

O Crédito Agrícola irá premiar quatro EES com um valor monetário total de 40.000 euros, o que representa um prémio de 10.000 euros a cada. Podem candidatar-se as EES que sejam clientes das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo ou da Caixa Central, e as candidaturas deverão ser realizadas através do preenchimento do formulário e da submissão do mesmo disponível em www.diacamaissustentavel.pt/ até ao próximo dia 28 de março.

As candidaturas serão avaliadas por um júri que irá selecionar um total de cinco projetos por região – Norte, Centro, Sul e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores – sendo que os 20 projetos finalistas serão posteriormente votados pelo público para eleger as entidades vencedoras que serão divulgadas a 17 de Junho de 2024.