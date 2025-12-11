PCP saúda trabalhadores pela realização da “mais impactante Greve Geral na Região das ultimas décadas”

O PCP, em nota de imprensa, saúda “todos os trabalhadores da Região Autónoma da Madeira que hoje demonstraram a sua força, determinação e unidade na defesa dos seus direitos, contribuindo para derrubar o pacote laboral e a política de exploração e empobrecimento que querem impor a quem vive da sua força de trabalho”.

O PCP saúda ainda “o movimento sindical unitário, o seu sentido de organização e mobilização, que ao longo das últimas semanas construiu aquela que foi a Greve Geral com maior impacto na Região Autónoma da Madeira”.

Leia a nota do PCP Madeira:

“Apesar das tentativas do patronato e do Governo Regional para boicotar o direito à greve, os trabalhadores e as suas organizações sindicais estiveram à altura e fizeram erguer a maior jornada de luta das últimas décadas”, destaca o Partido Comunista Português.

Do setor público ao setor privado, passando pelo setor social, foi notória a forte adesão à Greve Geral: dezenas de escolas encerradas, centenas de serviços a funcionar apenas com os mínimos decretados — nomeadamente na saúde —, condicionamentos evidentes nos transportes públicos, nos aeroportos, no setor da hotelaria e similares, na comunicação social, no CARAM com uma adesão de 22%, na Empresa de Cervejas da Madeira e na ARM.

Esta jornada de luta demonstra a importância central dos trabalhadores na vida em sociedade e no funcionamento da economia. Demonstra também a força transformadora dos trabalhadores organizados e determinados a defender os seus direitos.

A Greve Geral realizada hoje constitui uma etapa decisiva na luta para derrotar o pacote laboral do Governo da República PSD/CDS, apoiado pelo Chega e pela Iniciativa Liberal — um pacote que representa uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores.

O PCP reafirma a sua solidariedade com todos os trabalhadores que participaram nesta importante jornada de luta e continuará firme ao lado daqueles que combatem o pacote laboral e os seus executores. Saudamos todos os que hoje se levantaram, com coragem, para afirmar que não aceitam a política de exploração e empobrecimento imposta ao País e à Região.”