PCP saúda trabalhadores pela realização da “mais impactante Greve Geral na Região das ultimas décadas”

    PCP saúda trabalhadores pela realização da "mais impactante Greve Geral na Região das ultimas décadas"
    “Apesar das tentativas do patronato e do Governo Regional para boicotar o direito à greve, os trabalhadores e as suas organizações sindicais estiveram à altura e fizeram erguer a maior jornada de luta das últimas décadas”, destaca o PCP PCP
11 Dezembro 2025
O PCP, em nota de imprensa, saúda “todos os trabalhadores da Região Autónoma da Madeira que hoje demonstraram a sua força, determinação e unidade na defesa dos seus direitos, contribuindo para derrubar o pacote laboral e a política de exploração e empobrecimento que querem impor a quem vive da sua força de trabalho”.

O PCP saúda ainda “o movimento sindical unitário, o seu sentido de organização e mobilização, que ao longo das últimas semanas construiu aquela que foi a Greve Geral com maior impacto na Região Autónoma da Madeira”.

Leia a nota do PCP Madeira:

“Apesar das tentativas do patronato e do Governo Regional para boicotar o direito à greve, os trabalhadores e as suas organizações sindicais estiveram à altura e fizeram erguer a maior jornada de luta das últimas décadas”, destaca o Partido Comunista Português.

Do setor público ao setor privado, passando pelo setor social, foi notória a forte adesão à Greve Geral: dezenas de escolas encerradas, centenas de serviços a funcionar apenas com os mínimos decretados — nomeadamente na saúde —, condicionamentos evidentes nos transportes públicos, nos aeroportos, no setor da hotelaria e similares, na comunicação social, no CARAM com uma adesão de 22%, na Empresa de Cervejas da Madeira e na ARM.

Esta jornada de luta demonstra a importância central dos trabalhadores na vida em sociedade e no funcionamento da economia. Demonstra também a força transformadora dos trabalhadores organizados e determinados a defender os seus direitos.

A Greve Geral realizada hoje constitui uma etapa decisiva na luta para derrotar o pacote laboral do Governo da República PSD/CDS, apoiado pelo Chega e pela Iniciativa Liberal — um pacote que representa uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores.

O PCP reafirma a sua solidariedade com todos os trabalhadores que participaram nesta importante jornada de luta e continuará firme ao lado daqueles que combatem o pacote laboral e os seus executores. Saudamos todos os que hoje se levantaram, com coragem, para afirmar que não aceitam a política de exploração e empobrecimento imposta ao País e à Região.”

