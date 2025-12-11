PS lamenta que Câmara do Funchal “continue a adiar” criação de cemitério e crematório para animais

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal lamentou, hoje, o chumbo do executivo PSD/CDS à proposta de criação de um crematório público e de um cemitério para animais de companhia dos residentes no concelho.
Rui Caetano levou esta proposta à reunião camarária desta manhã, “ciente de que a crescente consciencialização social relativamente ao bem-estar animal exige que os municípios adotem soluções que reflitam estes valores, mas, perante esta postura do executivo, lamenta que continue a faltar uma resposta pública adequada para lidar com a morte de animais de companhia, um momento emocionalmente difícil para milhares de famílias”, dá conta o PS.
De acordo com o socialista, esta iniciativa havia sido construída com sentido de responsabilidade social e alinhada com a crescente sensibilidade da população relativamente ao bem-estar animal, pelo que a sua não aprovação “adia uma resposta que muitos munícipes consideram urgente e necessária para garantir dignidade aos animais” no seu fim de vida.
“Atualmente, quando um animal de companhia morre, os tutores veem-se obrigados a entregá-lo num veterinário, pagando uma taxa para que o corpo seja enviado para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra, onde é incinerado juntamente com lixo urbano. Esta prática não corresponde aos padrões de dignidade que a sociedade de hoje reconhece aos animais, nem ao respeito devido às famílias que com eles partilharam anos de convivência”, entende Rui Caetano.
O vereador do PS sublinha que a criação de um crematório e de um cemitério municipal para animais de companhia permitiria “assegurar um tratamento digno e respeitador, alinhado com as melhores práticas já adotadas noutros municípios do país e da Europa”, vincando que estas infraestruturas representam uma “necessidade social evidente e um passo natural no caminho de políticas públicas que valorizam o bem-estar animal”.
“Independentemente das posições políticas”, Rui Caetano frisa que esta é “uma matéria que deve ser encarada como uma resposta essencial às famílias e ao progresso civilizacional da comunidade”.
