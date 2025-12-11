Savoy Palace e The Reserve apresentam experiências exclusivas para “celebrar a magia do Natal”

Nesta quadra festiva, o Savoy Palace e o The Reserve, da coleção Savoy Signature, apresentam “experiências exclusivas, desenhadas para celebrar o espírito de Natal na Madeira — uma época em que a ilha se transforma num cenário de luz, tradição e partilha”.
Entre passeios privados sob as luzes que iluminam o Funchal, viagens marítimas ao entardecer e encontros com os costumes que distinguem esta temporada na ilha, “cada proposta convida a viver a magia do mês de dezembro com o charme do Natal madeirense e o luxo da Savoy Signature”.
Savoy Signature Christmas Cruise – Época festiva navega ao sabor do Atlântico
Até 28 de dezembro, todos os dias ao final da tarde, a Savoy Signature convida a embarcar numa viagem privada a bordo do Singular Yacht, numa experiência que combina o esplendor do oceano com o espírito natalício madeirense.
Com ponto de partida no lobby do Savoy Palace em direção à Marina do Funchal, este passeio exclusivo de 2h30 pela costa madeirense oferece o cenário perfeito para brindar à época festiva, acompanhado de bebidas e petiscos de inspiração natalícia, preparados pelos chefs do Savoy Palace. Rum da Madeira envelhecido, um aromático cocktail Golden Rum Punch ou o reconfortante vinho quente de Natal são alguns dos sabores que marcam este momento a bordo.
Datas: Até 28.12Horário: 17h00–19h30 (saída do hotel às 16h30)Preço: 1.980€ (2 pessoas)Inclui: transfer privado Savoy Palace –Marina do Funchal –Savoy Palace; tour privado em iate; bebidas e petiscos natalícios.
Madeira Christmas – The Local Way - A rota das tradições genuínas
Pensada para quem procura conhecer o lado mais autêntico do Natal madeirense, esta experiência conduz os hóspedes numa visita privada em veículo de luxo até ao emblemático Miradouro do Pico dos Barcelos, onde o Funchal se revela em todo o seu fulgor. Segue-se um percurso sereno pelas estradas de montanha até ao Curral das Freiras, local resguardado entre vales profundos e conhecido pelos seus presépios artesanais, expressão viva da devoção e da criatividade locais.
Uma viagem que combina paisagem, cultura e memória, permitindo descobrir a essência das tradições natalícias madeirenses longe do rebuliço urbano, antes do reconfortante regresso ao hotel.
Datas: Até 07.01.2026Horário: flexível, duração de 2hPreço: desde 221€ por pessoaInclui: visita privada ao Savoy Signature; bebidas e petiscos natalícios.
Christmas Lights Tour a bordo do Rolls-Royce Savoy Signature - A magia das luzes do Funchal
Para celebrar a magia que ilumina o Funchal durante a quadra natalícia, a Savoy Signature organiza ainda uma visita exclusiva para admirar as luzes da cidade, a bordo do seu elegante Rolls-Royce.
O itinerário contempla algumas das zonas mais representativas da iluminação festiva — da Avenida do Mar à Praça da Autonomia, do Largo do Colégio à vibrante Rua 5 de Outubro — e culmina no Miradouro da Nazaré, onde a vista panorâmica sobre o anfiteatro do Funchal ganha um brilho especial nesta época do ano. O momento inclui uma paragem para um brinde natalício, elevando a experiência a um patamar de celebração verdadeiramente memorável.
Datas: Até 07.01.2026Horário: 19h00–20h00Preço: desde 132€ por pessoaRestrições: 23.12 (Noite do Mercado), 28.12 (Corrida de São Silvestre), 31.12 (Fim de Ano)Inclui: tour privado em Rolls-Royce; bebidas e petiscos natalícios.
A distinção Savoy Signature na época mais mágica do ano
Com estas propostas, o Savoy Palace e o The Reserve “reforçam o seu posicionamento como destinos de referência, onde o luxo contemporâneo se alia ao património cultural e natural da Madeira para criar experiências imersivas, sensoriais e profundamente inspiradoras”.
“Da elegância das suas unidades ao cuidado artesanal de cada detalhe, tudo foi pensado para que cada momento vivido nesta quadra se transforme numa memória luminosa”,sá cponta o Savoy Signature.
