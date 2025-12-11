Mercadinho de Natal promete animar Largo do Jardim do Mar este sábado

Naquilo que começou por ser uma “brincadeira”, a Praça Central do Jardim do Mar voltará a ser palco de um Mercadinho, desta feita alusivo ao Natal, num momento que promete ser recheado de espírito comunitário e partilha.

O próximo Mercadinho acontece já no próximo sábado, 13 de dezembro, sendo que na edição deste ano o número de bancadas duplicou para 35. No evento será possível encontrar ‘stands’ de petiscos, bem como de artesanato feito na Madeira, na maior parte dos casos com produtos confecionados e criados por gentes do Jardim do Mar.

Para além disso, estão previstas atividades para crianças, a cargo do ‘Rebentos à Descoberta’ através da oficina ‘Descobrir, tocar, criar – com materiais da floresta’, e concertos ao vivo protagonizados por Cristina Barbosa, Vítor Abreu, Cláudia Sardinha, Eduardo Santana e Hugo Santana, alguns deles artistas locais.