MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Cultura

Mercadinho de Natal promete animar Largo do Jardim do Mar este sábado

    Mercadinho de Natal promete animar Largo do Jardim do Mar este sábado
    Mercadinho de Natal acontece entre as 15h00 e as 21h00 de sábado, mas poderá ser adiado para o dia seguinte em caso de condições meteorológicas adversas. Marco Bastidas
Redação

Cultura
Data de publicação
11 Dezembro 2025
17:23

Naquilo que começou por ser uma “brincadeira”, a Praça Central do Jardim do Mar voltará a ser palco de um Mercadinho, desta feita alusivo ao Natal, num momento que promete ser recheado de espírito comunitário e partilha.

O próximo Mercadinho acontece já no próximo sábado, 13 de dezembro, sendo que na edição deste ano o número de bancadas duplicou para 35. No evento será possível encontrar ‘stands’ de petiscos, bem como de artesanato feito na Madeira, na maior parte dos casos com produtos confecionados e criados por gentes do Jardim do Mar.

Para além disso, estão previstas atividades para crianças, a cargo do ‘Rebentos à Descoberta’ através da oficina ‘Descobrir, tocar, criar – com materiais da floresta’, e concertos ao vivo protagonizados por Cristina Barbosa, Vítor Abreu, Cláudia Sardinha, Eduardo Santana e Hugo Santana, alguns deles artistas locais.

  • Está ser a 5.ª edição de um Mercadinho organizado por residentes.
    Está ser a 5.ª edição de um Mercadinho organizado por residentes. Marco Bastidas

“Este Natal, voltamos a reunir-nos para um fim de tarde cheio de magia, amor e espírito natalício. Traz a família, os amigos, o cão, o vizinho...! Vai ser simples, acolhedor e com aquele toque especial do Jardim do Mar”, dá conta a organização do Mercadinho de Natal, que também é encabeçada por residentes do Jardim do Mar, embora com o apoio da Junta de Freguesia do Jardim do Mar, da Câmara Municipal da Calheta, do Joe’s Bar e da Venda da Teresa.

  • Existe a promessa de muita comida, artesanato e música local.
    Existe a promessa de muita comida, artesanato e música local. Marco Bastidas

Dependendo das condições meteorológicas que se façam sentir no sábado, existe a possibilidade de o Mercadinho de Natal ser realizado no dia seguinte. A eventual alteração de dia será comunicada na página de instagram da iniciativa.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira especialista em reabilitação e mestranda em Gestão de Empresas

Inverno no peito
11/12/2025 08:00

O inverno chega e com ele, a pressão sobre os pulmões e sobre o sistema de saúde. As infeções respiratórias agravam-se: gripe, bronquiolites, crises asmáticas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a entrega do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas