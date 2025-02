O hotel Saccharum promove a 9.ª edição Food & Wine no próximo dia 8 de março, desta vez inspirado no tema ‘1425 – A Viagem do Ouro Branco’. Este evento gastronómico, que a unidade hoteleira da Savoy Signature considera já ser “reconhecido na Madeira pela sua exclusividade e excelência”, vai prestar “homenagem à história da introdução da cultura da cana-de-açúcar na Madeira, um marco que viria a moldar a identidade da ilha nos séculos seguintes”, segundo precisa um comunicado de imprensa.

“A valorização dessas tradições reforça o compromisso do hotel com uma visão abrangente de sustentabilidade, que não se limita às questões ambientais, mas engloba também a preservação do património cultural e histórico da região, garantindo que a herança madeirense seja respeitada e transmitida às futuras gerações”, lê-se na referida nota.

A 9.ª edição Food & Wine será realizada em parceria com a empresa J. Alberto & Filhos, “que traz a excelência dos vinhos da Herdade do Rocim para harmonizar na perfeição com cada prato do menu degustativo”.

O menu é composto por “seis pratos”, tendo sido “criteriosamente concebido para proporcionar uma experiência sensorial inesquecível”, pelo que os organizadores confiam que “este evento gastronómico promete uma combinação sublime entre a sofisticação dos sabores e a riqueza dos vinhos selecionados”.

Segundo o programa, o evento arrancará com um “elegante cocktail de boas-vindas, onde o chef Carlo Fernandes, do Gardens, apresentará uma seleção especial de canapés, preparando os convidados para a experiência gastronómica que se seguirá”.

“O jantar contará com a assinatura dos chefs Renato Camacho do Savoy Palace, Sofia Gonçalves do Royal Savoy, Raúl Ferreira do Saccharum, Fernando Silva do NEXT, Nélio Rodrigues do Calheta Beach e Pedro Campas, chef executivo de pastelaria da coleção de hotéis. Celestino Grave, chef executivo da Savoy Signature, será o responsável por orientar toda a produção gastronómica deste evento, transportando os presentes numa viagem ao passado”, detalha-se na mesma nota.