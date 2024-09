Treinadora do Sporting assume objetivo de “passar eliminatória” na ‘Champions’

O Sporting, com as madeirenses Telma Encarnação e Fátima Pinto, visita o Real Madrid na quinta-feira com o objetivo de “passar a eliminatória” e assegurar a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, assumiu hoje a treinadora ‘leonina’, Mariana Cabral.

Em desvantagem na segunda ronda da ‘Champions’, após a derrota por 2-1, em Alcochete, foi na própria Academia do cube que a técnica considerou que as ‘leoas’ podiam “ter criado mais dificuldades” às adversárias “na forma e onde” roubaram a bola para não passarem tanto tempo a defender.

“Trabalhámos isso esta semana e vamos tentar melhorar para a segunda mão, porque o nosso objetivo é ir a Madrid para passar a eliminatória, claramente. Sabendo que é difícil, mas esse é o nosso objetivo”, atirou Mariana Cabral, em conferência de imprensa.

“Mais difícil”, acrescentou, depois, a treinadora, porque o Sporting “já está em desvantagem” na eliminatória, mas o encontro da primeira mão, para além da derrota, mostrou “a qualidade das jogadoras e do que tem sido feito no clube” e provou que “é possível” dar a volta.

“Vamos a Madrid com vontade de voltar a competir. [O Real Madrid] é uma excelente equipa, tem excelentes jogadoras, condições extraordinárias, mas sabemos que temos muita vontade, muito querer e vamos para tentar disputar essa eliminatória”, vincou a treinadora.

As ‘leoas’ viajam na quarta-feira para Madrid e, independentemente da estratégia que for apresentada pelas adversárias, no dia seguinte, sabem que “a qualidade individual é muito alta”, quer seja “das jogadoras que começarem [de início] ou das que estão no banco”.

Têm, por isso, de “definir um bocadinho melhor” os lances no setor ofensivo e serem “mais agressivas na forma e local de roubar a bola” para conseguirem mais transições ofensivas.

“Contra o Real Madrid, uma equipa com tanta qualidade, se calhar não vão existir 10 transições ou 10 oportunidades claras [de golo]”, mas Mariana Cabral está segura de que “vão existir algumas” e lembrou que as jogadoras têm de “estar preparadas para elas”.

“A eficácia é extremamente importante, porque como temos menos oportunidades, tem de ser muito maior. Temos de ser mais eficazes quando temos as oportunidades, porque sabemos que poderemos não ter tantas ocasiões [de golo] como nos outros jogos”, advertiu Mariana Cabral.

Ainda antes da treinadora, também Diana Silva apontou a necessidade de “corrigir algumas coisas que não correram tão bem no processo ofensivo” para “causar mais erros ao adversário”.

“Estivemos muito tempo em processo defensivo [no jogo da primeira mão] e, quando assim é, torna-se mas cansativo. Vamos alterar algumas coisas para conseguirmos aguentar o jogo até ao final e para lhes conseguirmos causar mais dificuldades”, revelou a avançada.

O Sporting visita o Real Madrid na quinta-feira, em partida da segunda mão da segunda ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, com início previsto para as 19:00, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, e arbitragem da neerlandesa Shona Shukrula.

As ‘leoas’ viajam para a capital espanhola com uma desvantagem de 2-1, averbada na primeira mão, na semana passada, em Alcochete.

Para chegar à segunda ronda, o Sporting deixou pelo caminho o Eintracht Frankfurt (2-0), nas meias-finais, e o Breidablik (2-0), na final da primeira ronda, disputada em terreno neutro, na Islândia.