O Sporting falhou ontem o regresso à liderança isolada ao permitir o empate no recinto do AVS.

A perda de liderança isolada do Sporting domina a capa do Desporto da edição de hoje do JM.

A vencer por 2-0, duas infantilidades de Diomandé, que acabou expulso, castigaram a equipa, que consentiu o empate já nos descontos (2-2). Os leões lideram agora a prova em igualdade pontual com o Benfica.

Por outro lado, falamos do treinador Ivo Vieira e de como está obrigado a fazer contas à manutenção.

Tudo porque em duas jornadas o Marítimo ‘apagou’ o trabalho gradual que estava a ser feito depois da sua entrada e somou duas derrotas consecutivas que geram preocupações acrescidas.

“CN Calheta dominador nas provas regionais”; “Soumaré regressa para render Matheus Dias; e “Canicense alcança primeiro triunfo no Caniçal” compõem as demais chamadas na capa do Desporto.