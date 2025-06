O Nacional e o Marítimo iniciam hoje os trabalhos de preparação para uma nova época. Os alvinegros regressam já com oito reforços confirmados num plantel que volta a sofrer uma profunda renovação. Já os verde-rubros partem com um novo treinador, mas ainda sem novas caras para animar os adeptos.

Na capa do Desporto do JM está em destaque também o desempenho do português João Neves no jogo de ontem do Mundial de Clubes. É que o jogador do PSG bisou contribuindo de forma decisiva para a equipa francesa seguir em frente na prova. O resultado final deu em goleada (4-0) contra o Inter Miami de Lionel Messi.

“Alberto Rosário e Leonardo Figueira vitoriosos nos clássicos” e “Bernardo Sousa não termina 24 horas de Spa-Francorchamps” são também assuntos trazidos à capa do Desporto.