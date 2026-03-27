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Mundial2026: Jamaica ou República Democrática do Congo no grupo de Portugal

    Mundial2026: Jamaica ou República Democrática do Congo no grupo de Portugal
    A seleção portuguesa faz hoje o último treino em Cancún e viaja ao início da noite para a Cidade do México. Alonso Cupul / EPA
Lusa

Desporto
Data de publicação
27 Março 2026
8:28

A Jamaica derrotou a Nova Caledónia (1-0) e vai enfrentar a República Democrática do Congo (RDCongo) na final do apuramento para o Mundial2026 de futebol, com um lugar no grupo de Portugal em disputa.

Nas meias-finais do play-off intercontinental, em Guadalajara, no oeste do México, na quinta-feira à noite, a Jamaica marcou o único golo aos 18 minutos, por Bailey Cadamarteri.

A Jamaica vai agora defrontar a RDCongo, na terça-feira, na final do play-off. O vencedor desse jogo apura-se para o Mundial2026 e será o primeiro adversário de Portugal no Grupo K, em 17 de junho, em Houston.

A seleção portuguesa vai depois defrontar o Uzbequistão, em 23 de junho, novamente em Houston, e a Colômbia, no dia 27 do mesmo mês, em Miami.

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

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