I Liga: Duas mexidas no onze do Nacional em Famalicão

O Nacional defronta esta tarde, no Minho, o Famalicão, pelas 15h30, em partida da 27.ª jornada da I Liga.

Face ao jogo da ronda anterior, frente ao Estoril na Choupana, o técnico alvinegro promoveu duas mexidas no onze titular.

O castigado Chucho Ramírez será rendido por Lucas João, ao passo que Chiheb Laabidi vai jogar de início, em detrimento de Joel Silva.

Onze do Nacional: Kaique Azarias, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vítor, Lenny Vallier, Matheus Dias, Chiheb Laabidi, Miguel Beza, Gabriel Veron, Lucas e João e Paulinho Bóia.

No banco de suplentes alvinegro: Kevyn Vinícius, Francisco Gonçalves, Marcos André, Daniel Júnior, André Sousa, Deivison, Pablo Ruan e Witi Quembo.

Onze do Famalicão: Carevic, Rodrigo Pinheiro, De Haas, Ba, Rafa Soares, De Amorim, Gustavo Sá, Van de Looi, Gil Dias Elisor e Sorriso.

No banco de suplentes minhoto: Zlobin, Gustavo Garcia, Léo Realpe, Bondo, Marcos Peña, Pedro Santos, Abubakar, Beney e Joujou.

O Nacional está na posição de play-off de manutenção, em 16.º, com 22 pontos, ao passo que o Famalicão ocupa o 6.º lugar, com 42.