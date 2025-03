A XII edição do Torneio de Futebol Infantil São Vicente Cup promete ser a maior de sempre. De acordo com a organização do evento, que este ano terá José António Garcês como padrinho, o torneio terá a participação de cerca de 900 atletas de 60 equipas, incluíndo formações de fora da Região e até do estrangeiro.

Além de 49 equipas madeirenses, o torneio contará ainda com a participação de cinco coletividades do Reino Unido, cinco do continente e uma dos Açores.

O São Vicente Cup, que decorre de 16 a 19 de abril, no Estádio dos Juncos, terá equipas divididas pelos escalões de sub-8, sub-10 e sub-12, tal como é já habitual.