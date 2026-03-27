Associação Reinventa vence Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM

A equipa da Associação Reinventa venceu a VII edição do Torneio de Futebol de Rua Interbairros da IHM. Em segundo lugar ficou o Projeto Renascer Nogueira e, no último lugar do pódio, a equipa do Polo Comunitário do Ribeiro Real III. A formação do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília venceu o prémio fair play. Os melhores jogadores foram Samanta (Polo Comunitário do Ribeiro Real III) e Humberto (Associação Reinventa).

Este evento insere-se no Projeto ‘Viver com Saúde’, do Gabinete Desportivo da IHM, EPERAM, tendo como principais objetivos a promoção da prática desportiva como veículo de inclusão social, o convívio saudável e o espírito de equipa e de fair play entre os participantes. Logo pela manhã, as boas-vindas foram dadas pelos padrinhos, os irmãos Edgar e Érica Costa, que deram o arranque da competição. Este ano, o evento teve como novidade a presença dos padrinhos que, como muitos dos atletas que estiveram hoje em competição, começaram a dar os primeiros pontapés na bola num conjunto habitacional da IHM, no caso destes dois irmãos, na Palmeira, em Câmara de Lobos, de onde são naturais.

Na entrega de prémios, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e o presidente do Conselho de Administração da IHM, Leonel Silva, entregaram o troféu e o prémio ao 1.º classificado. O prémio para o segundo e terceiro classificados foram dados pelo vereador com o pelouro do Ambiente, Cultura e Modernização Administrativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Nuno Neves, em representação do presidente da autarquia, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Filipe Freitas, respetivamente. O troféu de equipa fair play foi entregue pelas mãos de Elmano Santos, líder da Associação de Técnicos de Arbitragem da RAM, e o prémio pelo membro do Conselho Fiscal do CS Marítimo, Roberto Gomes. Coube aos padrinhos a tarefa de darem o prémio de melhor jogador e jogadora. O Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM foi realizado em parceria com a Associação da Madeira de Desportos para Todos e com a Associação de Técnicos de Arbitragem da Região Autónima da Madeira e contou com oito equipas em competição: - Polo Comunitário do Ribeiro Real I - Equipa masculina; - Polo Comunitário do Ribeiro Real II - Equipa masculina; - SANTOLA - Gabinete de Desporto da IHM - Equipa masculina; - Centro Social e Paroquial de Santa Cecília - Equipa masculina; - SHF - Alternativas Boys And Girls - Equipa mista; - Polo Comunitário do Ribeiro Real III - Equipa feminina; - Associação Reinventa - Equipa masculina; - Projeto RenascerNogueira - Equipa masculina.