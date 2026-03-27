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Associação Reinventa vence Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM

    Associação Reinventa vence Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM
    Associação Reinventa foi a grande vencedora da 7.ª edição do torneio. IHM
Redação

Desporto
Data de publicação
27 Março 2026
19:01

A equipa da Associação Reinventa venceu a VII edição do Torneio de Futebol de Rua Interbairros da IHM. Em segundo lugar ficou o Projeto Renascer Nogueira e, no último lugar do pódio, a equipa do Polo Comunitário do Ribeiro Real III.

A formação do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília venceu o prémio fair play. Os melhores jogadores foram Samanta (Polo Comunitário do Ribeiro Real III) e Humberto (Associação Reinventa).

  • Irmãos Edgar e Érica Costa apadrinharam torneio.
    Irmãos Edgar e Érica Costa apadrinharam torneio. IHM

Este evento insere-se no Projeto ‘Viver com Saúde’, do Gabinete Desportivo da IHM, EPERAM, tendo como principais objetivos a promoção da prática desportiva como veículo de inclusão social, o convívio saudável e o espírito de equipa e de fair play entre os participantes.

Logo pela manhã, as boas-vindas foram dadas pelos padrinhos, os irmãos Edgar e Érica Costa, que deram o arranque da competição. Este ano, o evento teve como novidade a presença dos padrinhos que, como muitos dos atletas que estiveram hoje em competição, começaram a dar os primeiros pontapés na bola num conjunto habitacional da IHM, no caso destes dois irmãos, na Palmeira, em Câmara de Lobos, de onde são naturais.

  • Leonel Silva e Pedro Rodrigues entregaram o troféu ao 1.º classificado.
    Leonel Silva e Pedro Rodrigues entregaram o troféu ao 1.º classificado. IHM

Na entrega de prémios, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e o presidente do Conselho de Administração da IHM, Leonel Silva, entregaram o troféu e o prémio ao 1.º classificado.

O prémio para o segundo e terceiro classificados foram dados pelo vereador com o pelouro do Ambiente, Cultura e Modernização Administrativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Nuno Neves, em representação do presidente da autarquia, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Filipe Freitas, respetivamente.

O troféu de equipa fair play foi entregue pelas mãos de Elmano Santos, líder da Associação de Técnicos de Arbitragem da RAM, e o prémio pelo membro do Conselho Fiscal do CS Marítimo, Roberto Gomes. Coube aos padrinhos a tarefa de darem o prémio de melhor jogador e jogadora.

O Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM foi realizado em parceria com a Associação da Madeira de Desportos para Todos e com a Associação de Técnicos de Arbitragem da Região Autónima da Madeira e contou com oito equipas em competição:

- Polo Comunitário do Ribeiro Real I - Equipa masculina;

- Polo Comunitário do Ribeiro Real II - Equipa masculina;

- SANTOLA - Gabinete de Desporto da IHM - Equipa masculina;

- Centro Social e Paroquial de Santa Cecília - Equipa masculina;

- SHF - Alternativas Boys And Girls - Equipa mista;

- Polo Comunitário do Ribeiro Real III - Equipa feminina;

- Associação Reinventa - Equipa masculina;

- Projeto RenascerNogueira - Equipa masculina.

  • Evento decorreu no Campo de Jogos do Conjunto Habitacional do Ribeiro Real.
    Evento decorreu no Campo de Jogos do Conjunto Habitacional do Ribeiro Real. IHM

Este ano, e de forma a conferir um carácter mais solidário e inclusivo ao evento, duas equipas compostas por trabalhadores da IHM deram o seu contributo em campo, num jogo amigável e muito divertido, após a entrega de prémios.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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