MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Cultura

Jorge Carvalho satisfeito com a adesão à Feira do Livro

    Jorge Carvalho satisfeito com a adesão à Feira do Livro
    52.º Feira do Livro do Funchal decorre até ao próximo domingo. Joana Sousa
João Correia

João Correia

Cultura
Data de publicação
24 Março 2026
18:22

Jorge Carvalho, em visita à 52.ª edição da Feira do Livro do Funchal, mostrou-se satisfeito pelas perspetivas positivas dadas pelos feirantes em relação ao evento que teve início na passada sexta-feira e decorre até domingo.

Embora as condições meteorológicas não estejam a ser as melhores, como explicou, o presidente da autarquia funchalense destacou a boa dinâmica que tem sido vivida nesta edição da Feira, quer em termos de vendas para os feirantes, como também pelo número de visitantes que têm passado pela Avenida Arriaga e aproveitado além da possibilidade de compra de obras literárias, também usufruir das mais de 200 atividades programadas.

Jorge Carvalho, aproveitou ainda para saudar as iniciativas de participação dos estabelecimentos de ensino, que com uma forte aposta em visitas de estudos à Feira têm dado assim oportunidade aos alunos de estar em contato com os livros fora do âmbito de sala de aula.

O autarca deu ainda conta que dos 14 lançamentos de livros previstos para esta edição da Feira, 10 têm o patrocínio do município funchalense, que investiu de cerca de 200 mil euros na edição deste ano. Relativamente ao próximo ano, o edil reitera que sendo este um evento marcante na cidade e para os funchalenses, o objetivo é continuar a realizá-lo ao longo dos anos.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como encara a grande subida do preço dos combustíveis?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas