A Galeria espaçomar, situada na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, inaugurou, ontem, a exposição ‘espelho, pente e batom’ da autoria de Graça Berimbau.

Na sessão de inauguração, Graça Berimbau começou por enaltecer o trabalho desenvolvido pela Galeria na divulgação dos artistas, junto da comunidade educativa, falando diretamente para os alunos presentes no evento, mostrando-lhes o privilégio que têm por frequentarem uma escola, “onde facilmente podem conhecer e contactar com diferentes manifestações artísticas, de enaltecimento da História local, do património cultural e artístico da Região Autónoma da Madeira (RAM), sem saírem do espaço escolar”.

Posteriormente, destacou quais os fundamentos desta instalação, através da qual é possível apreciar a forma como certos objetos do quotidiano, botões, molas de cabelo, sapatos e tantos outros, cuja função primordial já se esgotou parcial ou totalmente, foram transformados em objetos artísticos, iniciando um novo ciclo de vida, através do poder da linguagem plástica.

Refira-se que todos os presentes puderam visitar a exposição acompanhados da artista, usufruindo das suas explicações.

Na ocasião estiveram presentes o presidente do Conselho Executivo, Ricardo Barcelos, a diretora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, Sandra Nóbrega, a coordenadora de Projetos Culturais da Câmara Municipal do Funchal, Catarina Faria, bem como as artistas Alice Sousa, Mafalda Gonçalves e Teresa Jardim.

A exposição “espelho, pente e batom” poderá ser visitada até ao dia 22 de março, na Galeria espaçomar.