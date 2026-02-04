Concurso Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música realiza-se na Madeira

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode acolhe, sábado e domingo (dias 7 e 8), a Final do Concurso Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música (CJ.COM 2025/2026).
Esta é uma iniciativa de âmbito nacional que visa promover a excelência artística, a partilha pedagógica e a valorização do ensino artístico especializado da música, em Portugal.
De acordo com um comunicado do conservatório, nesta edição participam 41 jovens músicos, distribuídos por quatro escalões etários, num espaço privilegiado de encontro entre jovens talentos, docentes e instituições, reforçando a cooperação entre Conservatórios Oficiais de Música nacionais.
Os candidatos irão apresentar-se nas especialidades instrumentais de trompa, percussão, guitarra, piano, harpa, trompete, flauta transversal, contrabaixo, trombone, bombardino/eufónio, violino, violoncelo, tuba, oboé e clarinete, refletindo a diversidade e a qualidade do ensino instrumental ministrado na rede pública do ensino artístico especializado.
Os júris das provas finais são constituídos por um representante de cada Conservatório participante, garantindo uma avaliação plural e rigorosa. A presidência dos júris dos Escalões A, B e C cabe à Professora Cristina Pliousnina, do Conservatório da Madeira.
O júri do Escalão D é presidido pelo Professor Francisco Loreto, também docente do Conservatório da Madeira e Maestro da Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM) 2026, cujo estágio e concertos terão lugar no Funchal, em abril de 2026.
Em todos os escalões serão atribuídos 1.º, 2.º e 3.º prémios, com diploma e material didático. No Escalão D, o 1.º Prémio – “Prémio Jovem Solista” contempla a realização de um concerto a solo com a OJ.COM/26. Em todas as categorias será ainda atribuído um Prémio Especial para a Melhor Interpretação de uma Obra de Autor Português, podendo o júri atribuir menções honrosas.
