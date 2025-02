O coordenador dos Estados Gerais do PS, Gonçalo Leite Velho, sublinhou que esses encontros temáticos serviram para definir, por setores fulcrais, o que a Região precisa, enaltecendo as pessoas que colaboraram com este trabalho, dando respostas ao PS para medidas desde o turismo, economia, saúde, social, habitação, por exemplo, para um governo liderado por Paulo Cafôfo.

Aliás, a terminar a sua intervenção, o coordenador entregou ao presidente do partido uma pen com as conclusões dos trabalhos em questão.

“Temos gente, temos quadros e temos políticas que reequilibram a Madeira”, sublinhou Gonçalo Leite Velho, garantindo que “não é mais do mesmo, é mais Madeira”.