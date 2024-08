Secretaria do Ambiente apresenta balanço pós-incêndios amanhã

A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente realizará amanhã, dia 30 de agosto, pelas 16h00, no Auditório do Edifício do Campo da Barca, no Funchal uma conferência de imprensa destinada ao balanço pós-incêndio nas áreas tuteladas.

O momento conta ainda ainda com uma comunicação da estratégia de atuação futura.