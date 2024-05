O município de Santa Cruz, em parceria com os Serviços Médicos de Urgência, vai realizar um rastreio gratuito à tensão arterial e glicémia, amanhã, dia 14 de maio, na Praça DR. João Abel de Freitas.

Além disso, estão previstas caminhadas à sexta-feira, na Promenade de Santa Cruz, entre as 09h15 e as 10h00.

Recorde-se que a Fundação Portuguesa de Cardiologia escolheu o mês de Maio, já há alguns anos a esta parte, como ‘Maio, Mês do Coração’, cujo principal objetivo é consciencializar a população para as doenças cardiovasculares e a importância de cuidarmos do coração.

“As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em todo o mundo, mas muitas delas podem ser prevenidas com um estilo de vida saudável e cuidados médicos regulares”, lembra.