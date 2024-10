Realizou-se, esta manhã, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, destacando-se no rol de deliberações a aprovação de apoios ao setor agrícola, assim como a aprovação do cronograma associado aos eventos da época festiva do Natal que se aproxima, e o contrato interadministrativo com o Ministério da Justiça, com vista à revisão do projeto de requalificação do edifício do Tribunal Judicial de Santa Cruz.

“Na área da agricultura foi deliberado um apoio superior a €83 000,00, apoio esse direcionado para 51 candidatos habilitados. Num universo de 104 candidaturas, 5 foram excluídas por não cumprirem com o regulamento municipal que disciplina este tipo de apoio”, elucida a autarquia.

Das 99 candidaturas devidamente instruídas, 51 serão apoiados, de acordo com a matriz de classificação das mesmas e ainda também de acordo com o orçamento existente para o programa, explica ainda.

“Este programa de apoio que arrancou em 2019 já proporcionou apoios na ordem dos €450 000,00 a 200 projetos do setor agrícola. Juntamente com as cirurgias e bolsas de estudo, este programa completa a trilogia do topo de apoios no setor social do município de Santa Cruz”, remata.