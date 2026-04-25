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Orbán renuncia ao parlamento para reorganizar “forças nacionais”

    Orbán renuncia ao parlamento para reorganizar “forças nacionais”
Lusa

Mundo
Data de publicação
25 Abril 2026
22:55

O primeiro-ministro cessante húngaro, Viktor Orbán, anunciou hoje que renuncia ao mandato parlamentar após a derrota eleitoral de 12 de abril, pondo fim a 36 anos consecutivos no parlamento.

Orbán, líder do partido conservador Fidesz, indicou num vídeo divulgado na rede social Facebook que a decisão de devolver o mandato resulta de uma opção pessoal, sublinhando que o lugar parlamentar pertence à formação política.

O governante cessante acrescentou que pretende agora dedicar-se à “reorganização das forças nacionais”, afastando-se da atividade parlamentar após mais de três décadas de presença ininterrupta desde 1990, acrescenta a agência de notícias EFE.

Apesar da saída do parlamento, a direção do Fidesz propôs a continuidade de Orbán como presidente do partido, tendo o próprio manifestado disponibilidade para se manter no cargo, caso receba o apoio no próximo congresso.

As eleições legislativas na Hungria foram vencidas pelo partido conservador Tisza, liderado por Péter Magyar, que deverá tomar posse como primeiro-ministro a 9 de maio, marcando o fim de mais de 16 anos de governação de Orbán.

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