Orbán renuncia ao parlamento para reorganizar “forças nacionais”

O primeiro-ministro cessante húngaro, Viktor Orbán, anunciou hoje que renuncia ao mandato parlamentar após a derrota eleitoral de 12 de abril, pondo fim a 36 anos consecutivos no parlamento.
Orbán, líder do partido conservador Fidesz, indicou num vídeo divulgado na rede social Facebook que a decisão de devolver o mandato resulta de uma opção pessoal, sublinhando que o lugar parlamentar pertence à formação política.
O governante cessante acrescentou que pretende agora dedicar-se à “reorganização das forças nacionais”, afastando-se da atividade parlamentar após mais de três décadas de presença ininterrupta desde 1990, acrescenta a agência de notícias EFE.
Apesar da saída do parlamento, a direção do Fidesz propôs a continuidade de Orbán como presidente do partido, tendo o próprio manifestado disponibilidade para se manter no cargo, caso receba o apoio no próximo congresso.
As eleições legislativas na Hungria foram vencidas pelo partido conservador Tisza, liderado por Péter Magyar, que deverá tomar posse como primeiro-ministro a 9 de maio, marcando o fim de mais de 16 anos de governação de Orbán.
Em bom rigor, o título tem outro autor. Foi tirado a Valter Hugo Mãe num capítulo do livro ‘A Máquina de Fazer Espanhóis’.
Não é por falta de palavras...
Apregoa-se liberdade e democracia, mas a importância de Abril advém de, com estas, se ter consagrado um conjunto de direitos na expressão de um estado...
Hoje não atendi o telefone.
Não foi por falta de tempo nem por distração. Vi o nome, reconheci a insistência, e deixei tocar. Durante aqueles segundos,...
Vivemos numa fraude montada pela impropriamente autodenominada de “esquerda”.
“Esquerda” isto?!...
Onde uma Reforma Agrária, como na Madeira?!...
Onde um...
DO FIM AO INFINITO
O lugar da solidão é insubstituível, meus amigos. Podem ter a certeza. O lugar que ela ocupa na alma da gente fica cativo para sempre, é vitalício. Oiçam...
No passado fim de semana, decorreu o 20º Congresso do PSD Madeira. Depois de um ciclo político exigente, eleito nas directas com expressiva votação, Miguel...
O mundo está confuso, cheio de informações contraditórias. Afinal, o que é certo ou errado? É como a criança que cresce na violência e fica confusa quando...
SIGA FREITAS
Eu nasci em liberdade. Cresci a ouvir falar da Europa, de direitos, de oportunidades. Sou dessa geração europeísta que nunca sentiu o peso de uma ditadura...
A liberdade é uma das maiores conquistas da nossa história coletiva. Não surgiu por acaso, nem foi oferecida sem custo. Foi construída com coragem, determinação...
Começou, esta semana, o julgamento dos quatro energúmenos que violaram uma incauta jovem e publicitaram a vileza nas redes sociais. Muito se diz e muito...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que representantes iranianos apresentaram uma nova proposta de negociações apenas dez minutos após...
O primeiro-ministro cessante húngaro, Viktor Orbán, anunciou hoje que renuncia ao mandato parlamentar após a derrota eleitoral de 12 de abril, pondo fim...
A participação nas eleições municipais na Palestina atingiu 53,4% e não foram registados grandes incidentes, anunciou a Comissão Eleitoral Central Palestiniana...
A freguesia de São Jorge, no concelho de Santana, está a celebrar os 511 anos de história, com um programa cultural e de animação, com encerramento previsto...
Um motociclista sofreu ferimentos graves num despiste ocorrido por volta das 19h45, na via rápida, na zona de São Pedro, em Santa Cruz.
Os Bombeiros Sapadores...
O Benfica, única equipa invicta na prova, reforçou hoje o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, que ocupa provisoriamente, ao vencer em casa o...
Várias organizações da comunidade luso-venezuelana na Madeira promoveram hoje uma recolha de assinaturas no Funchal, no âmbito de uma petição pública pela...
Sofia Fernandes, autora de ‘Às nove no meu blogue’ e do livro ‘Às vezes mudar é ficar’, foi presença de destaque hoje, na Semana da Cultura, na Ribeira...
A AD Porto da Cruz garantiu hoje a promoção à Divisão de Honra Regional de futebol após vencer, por 1-0, na receção ao campeão Juventude de Gaula, em partida...
Um estudo da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, permite desvendar “a face neuroemocional da saudade”, mostrando a codificação científica e padrão...