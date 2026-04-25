Médio Oriente: Eleições municipais na Palestina com participação de 53,4%

A participação nas eleições municipais na Palestina atingiu 53,4% e não foram registados grandes incidentes, anunciou a Comissão Eleitoral Central Palestiniana (CEC).

Mais de um milhão de pessoas foram chamadas às urnas para eleger os representantes em 184 dos 421 conselhos locais.

Estão incluídos cerca de 70.500 eleitores em Deir al-Balah, a única circunscrição da Faixa de Gaza incluída no processo.

A participação eleitoral foi igual à registada na segunda volta das eleições de março de 2022, mas ficou abaixo dos 64,7% apurados na primeira volta.

Apenas foram relatados incidentes nas regiões de Toubas e Nablus, segundo a organização Al Marsad, que está a monitorizar o processo.

O grupo Islâmico Hamas esteve ausente das listas eleitorais, tendo recusado um compromisso com a solução de dois Estados (palestiniano e israelita) – condição imposta a todos os candidatos.

Os resultados do sufrágio vão ser conhecidos no domingo.

O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, votou hoje nas eleições municipais com uma mensagem de vitória pela simples realização do sufrágio, apesar das dificuldades locais e internacionais.

“Estamos muito contentes por podermos praticar a democracia apesar de todas as dificuldades que enfrentamos a nível local e internacional”, disse Abbas após depositar o boletim de voto na cidade de Al-Bireh, na Cisjordânia.

Abbas expressou a esperança de que o ato eleitoral dê continuidade ao ciclo de votações organizado pela Autoridade Palestiniana e pelo partido Fatah, que lidera, até culminar em eleições para o Conselho Nacional Palestiniano.

A votação decorreu num contexto de enorme tensão, marcado pelos contínuos ataques de Israel contra Gaza e pelo aumento dos ataques de colonos e incursões das forças israelitas na Cisjordânia.

Os ataques israelitas em Gaza causaram já cerca de 800 mortos desde a entrada em vigor do cessar-fogo, segundo as autoridades do enclave palestiniano controladas pelo grupo extremista Hamas.