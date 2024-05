A Câmara Municipal do Funchal emitiu um comunicado, através do qual, informa que, na sequência da empreitada municipal de ‘Controlo e monitorização de fugas nas redes de água associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase’, torna-se necessário realizar alterações rodoviárias na Rua dos Ferreiros, Rua dos Netos e Calçada de Santa Clara, com início já segunda e data prevista de reabertura a 16 de Agosto (numa sexta).

Esta obra e estas alterações obedecem a quatros fases, sendo que, na primeira, a circulação rodoviária será interrompida no segmento entre a Rua dos Netos e a Rua do Marquês do Funchal.

Durante esta fase, a Rua Francisco Franco Escultor terá dois sentidos, sendo que o acesso efetuar-se-á pela Rua 5 de Outubro e a saída pelo menos arruamento ou pela Rua dos Ferreiros, em conformidade com o desenvolvimento da obra. Como alternativa, os condutores podem circular pela Rua dos Netos, Rua do Castanheiro, ou Rua 5 de Outubro em direção à Praça do Município.