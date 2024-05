No último ano e pela 5ª vez consecutiva, José Manuel Vasconcelos, radioamador do Porto Santo, foi a estação vencedora do DX Marathon para o continente africano [para efeitos de radioamadorismo, o arquipélago da Madeira pertence a África], obtendo 317 pontos.

Esta foi a melhor pontuação alcançada nos 5 anos. O troféu significa que CT3MD foi a estação de todo o continente africano que mais países (277) e zonas CQ (40) contactou durante o último ano.