O PTP afirmou, esta tarde, que as próximas eleições serão a “derradeira Operação Zarco para acabar com a corrupção e o regime de impunidade do atual” Governo Regional.

Raquel Coelho relembra que está a fazer um ano Operação Zarco e lamenta que ainda não tenha havido nenhum desfecho e realça que “pode levar anos para o povo da Madeira ter justiça sobre a corrupção que atingiu o poder político”.

O PTP indica ainda que “os trabalhistas acreditam que o voto dos madeirenses, pode pôr termo à corrupção, nas próximas eleições do dia 23 de Março, garantindo uma alternância democrática, com a eleição de um novo governo isento de qualquer suspeição”, remata.