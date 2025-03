Bom dia!

Os madeirenses deram nova vitória ao PSD-Madeira. A candidatura de Miguel Albuquerque conquistou 62 mil eleitores, mais 13 mil do que em maio de 2024, e passou de 19 para 23 deputados, bem perto da maioria absoluta. O JPP também subiu e passa a segunda força política com 11 mandatos. O PS desce e elege apenas oito. O Chega e o CDS perdem um deputado cada. A IL mantém um lugar e o PAN fica fora do Parlamento.

A Capa de hoje do seu JM é toda ela dedicada às eleições. No JPP: Élvio promete fiscalizar ainda mais. Já no PS: Cafôfo assume derrota mas não sai.

Não perca os resultados, as opiniões e reações do ato eleitoral deste domingo no seu JM desta segunda-feira!