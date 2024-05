PS reitera compromisso de aumentar para 150 euros/mês o Complemento Regional para Idosos

“Não é aceitável que quem trabalhou toda a vida arduamente chegue a uma fase mais avançada e não tenha as condições mínimas para viver dignamente e com tranquilidade”, defendeu hoje Paulo Cafôfo, citado num comunicado em que assegura que, com um Governo Regional do PS, o Complemento Regional para Idosos será aumentado para 150 euros por mês.

Esta tarde, no âmbito da deslocação que estão a efetuar à ilha do Porto Santo, os socialistas visitaram o Lar de Idosos e Centro de Dia da Fundação de Nossa Senhora da Piedade. À margem da iniciativa, o candidato do PS a presidente do Governo Regional fez notar o facto de, por toda a Região, haver muitos idosos que recebem pensões muito baixas, manifestamente insuficientes para fazer face aos custos com a compra de medicamentos, bens de supermercado, despesas de casa e bens e serviços como água, eletricidade e gás.

Esta é uma realidade que, disse, o PS quer inverter, preconizando um aumento dos rendimentos destas pessoas que auferem reformas mais baixas, por via da subida do Complemento Regional para Idosos dos atuais 80 euros para 150 euros mensais. “Isto equivale a dizer que, ao fim de um ano, estes pensionistas receberão um total de 1.800 euros provenientes deste complemento”, sustentou Paulo Cafôfo, salientando que se trata de um valor importante para ajudar as pessoas a enfrentarem o aumento brutal do custo de vida na Região.

Na ocasião, o líder dos socialistas enalteceu o trabalho meritório que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos pelo Lar e Centro de Dia da Fundação de Nossa Senhora da Piedade na prestação dos devidos cuidados aos idosos, afiançando também que, se o PS for Governo, irá ajudar a Fundação a dotar este estabelecimento com mais camas. Como constatou, há várias pessoas em lista de espera para vagas, sendo fundamental que haja um apoio do Executivo para que seja possível proceder às intervenções necessárias.