Paulo Cafôfo adiantou hoje que, se o PS formar governo, após as eleições do dia 23 de março, assim que o novo Hospital Central e Universitário da Madeira entre em funcionamento, os hospitais dos Marmeleiros e Dr. João de Almada serão convertidos em lares para idosos.

Em conferência de imprensa realizada junto ao hospital dos Marmeleiros, o presidente do PS-M e candidato a presidente do Governo Regional salientou que esta será uma solução para as situações de altas problemáticas, que neste momento ultrapassam as 200, mas também para responder ao cada vez maior envelhecimento populacional.

Esta solução, disse, irá também contribuir para a redução das listas de espera, as quais se acumulam, em parte, devido ao facto de as vagas para internamentos estarem limitadas, precisamente pelo número de pessoas que continuam internadas em situação de alta problemática. “Precisamos de libertar as camas que são para a saúde”, sublinhou.

O líder socialista referiu que a entrada em funcionamento da nova unidade hospitalar será também uma oportunidade para reestruturar o Sistema de Saúde e apontou igualmente o objetivo de transformar o hospital Dr. Nélio Mendonça num hospital secundário, de reabilitação, vocacionado para as valências dos Cuidados Continuados, Unidade do Doente Frágil e Medicina Paliativa.

Cafôfo afiançou ainda que a saúde será uma das grandes prioridades de um Executivo do PS. “Um Governo tem de cuidar das pessoas, tem de servir as pessoas, tem de fazer”, disse, reafirmando a intenção de reestruturar o Serviço Regional de Saúde.