Miguel Brito, do PS-Madeira, defendeu a necessidade de o Governo Regional implementar um plano integrado para a recuperação ambiental e paisagística da ilha do Porto Santo.

Em conferência de imprensa realizada hoje, o deputado Miguel Brito acusou o Executivo madeirense de ter abandonado completamente as políticas ambientais na ‘ilha dourada’.

“Se, por um lado, já deu para entender que, em matéria de combate e prevenção fitopatológica, o Governo Regional não tem feito rigorosamente nada, por outro lado surge a necessidade de avançar, urgentemente, com um plano integrado para a recuperação ambiental e paisagística da ilha do Porto Santo”, afirmou o parlamentar, no decorrer da iniciativa, que contou com a presença do presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo.

Citado numa nota divulgada pelo partido, Miguel Brito elencou vários exemplos que atestam a falta de visão do Governo Regional em matéria ambiental, entre os quais a proliferação do escaravelho das palmeiras, que está a fazer com que estas plantas “desapareçam quase por completo”, bem como a seca abrupta dos pinheiros. Como se não bastasse esta situação, o socialista deu conta que, antes mesmo do aparecimento destas pragas, já era conhecida a “forma atabalhoada” com que o Executivo tem lidado com as questões ambientais, apontando problemas como as sucatas a céu aberto, a erosão dos solos e a falta de limpeza dos canais, que deviam fornecer água para a produção agrícola.