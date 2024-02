Prossegue a ronda aos partidos em São Lourenço

Prossegue, durante esta manhã e ao longo da tarde, a ronda de consulta aos nove partidos políticos com assento na Assembleia Regional, sendo que as audições com o Representante da República para Região, Ireneu Barreto, estão repartidas por três dias, terminando no dia de amanhã.

Hoje são ouvidos o PCP, pelas 11:00, sendo seguido do CDS-PP, pelas 12:00, o Chega é ouvido às 15:00. O último partido a ser auscultado no dia de hoje é o Juntos Pelo Povo (JPP), pelas 16:00.

Isto, já depois de ontem terem sido ouvidos o Bloco de Esquerda, o Partido Animais e Natureza e a Iniciativa Liberal, lembrando-se que Ireneu Barreto, daquela ronda, recolheu duas opiniões favoráveis a eleições antecipadas (BE e IL) e o contra do PAN.

Recorde-se que consumado o decreto de exoneração de Miguel Albuquerque – desde dia 5 de fevereiro, segunda-feira, em gestão corrente – compete ao Representante da República para a Região recolher a vontade de cada partido político com assento na Assembleia quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político da Madeira. O que acontece na sequência de um caso de alegada corrupção, que fez cair o Governo PSD/CDS-PP de Miguel Albuquerque, arguido nesse processo judicial.