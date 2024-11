Na semana passada, quatro docentes da Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Manuel da Silva Leça (antiga Ladeira e Lamaceiros) estiveram em mobilidade no âmbito do projeto KA122 “Educar na Multiculturalidade! Os desafios da inclusão.”, ao abrigo do programa Erasmus +, em Itália e na Irlanda separadamente.

Os docentes realizaram os cursos estruturados “Facing Diversity: Intercultural Classroom Management” em Dublin, Irlanda e “Outdoor Learning: from Urban Nature to the great Outdoors” em Florença, Itália.

Este projeto iniciou-se em 2023 e terá o seu término em março de 2025, totalizando 23 mobilidades durante a sua implementação, todas relacionadas com as temáticas da aprendizagem no exterior, consciência e práticas ambientais, assim como, a multiculturalidade, diversidade e a inclusão.

De momento, falta apenas realizar um fluxo, já agendado para janeiro, na modalidade de Job Shadowing para a mobilidade de cinco docentes a Bruges, na Bélgica.

A instituição reforça, assim, a sua presença na europa, alargando a sua rede de contactos e favorecendo a dimensão europeia e potencia a aquisição de novas competências ao pessoal docente e não docente.