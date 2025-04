Proteção Civil coordenou mais de 10 mil ocorrências no primeiro trimestre

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) registou um total de 10.713 ocorrências, todas resolvidas, durante o primeiro trimestre de 2025.

Os dados foram divulgados este domingo e de acordo com o Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), a maioria das situações — 9.423 — corresponde a serviços pré-hospitalares, nomeadamente ao transporte de doentes e socorro prestado por ambulâncias do Sistema Integrado de Emergência Médica Regional.

Seguem-se as ocorrências classificadas como “outras”, que englobam desde a abertura de portas, corte de árvores, salvamento de animais, entre outros.

Nos primeiros três meses do ano, registaram-se ainda 230 acidentes rodoviários nas estradas da Madeira, que mobilizaram o Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR). Foram igualmente resolvidas 45 ocorrências de incêndios urbanos, 41 acidentes em levadas e veredas — um número superior aos 39 incêndios rurais contabilizados no mesmo período. A lista de ocorrências inclui ainda 20 incêndios em transportes e três acidentes classificados como industriais ou tecnológicos.

O concelho do Funchal foi o mais intervencionado, com 4.110 ocorrências, o que representa 38,36% do total registado. Seguem-se Câmara de Lobos, com 1.425 (13,3%), e Santa Cruz, com 1.290 (12,04%). Estes três concelhos concentraram, assim, 63,71% de todas as situações resolvidas pelo CROS.

Depois surgem Machico (917 ocorrências – 8,59%), Ribeira Brava (844 – 7,88%) e Calheta (674 – 6,29%).

Os concelhos com menor número de ocorrências foram Porto Moniz (185 – 1,73%), Porto Santo (199 – 1,86%), Ponta do Sol (248 – 2,31%), São Vicente (373 – 3,48%) e Santana (394 – 3,68%).

Em média, o Funchal registou entre 45 a 46 ocorrências por dia, enquanto no Porto Moniz ocorreram, em média, duas a três por dia.

Para além das dez corporações de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, participaram nestas operações outras entidades de socorro.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, que operam exclusivamente na capital madeirense, foram a corporação com mais intervenções no período em análise, tendo participado em 1.878 operações coordenadas pelo CROS.

Já os Bombeiros Voluntários do Funchal, realizaram 1.540 operações de socorro, desde serviços pré-hospitalares a combate a incêndios. Estes bombeiros prestam, ainda, apoio a outros concelhos, sobretudo em resgates e combate a incêndios.

A Cruz Vermelha Portuguesa — que presta socorro exclusivamente em serviços pré-hospitalares — efetuou 704 operações. Já a Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) registou 512 intervenções. No mar, o SANAS realizou 22 operações.

Segue-se o seguinte ranking de intervenções por corporação:

* Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos – 1.426

* Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz – 1.296

* Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol – 1.077

* Bombeiros Municipais de Machico – 937

* Bombeiros Voluntários da Calheta – 667

* Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz – 556

* Bombeiros Voluntários de Santana – 390