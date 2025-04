I Liga: Nacional com três novidades para receção ao Estrela da Amadora

O Nacional defronta o Estrela da Amadora esta tarde, a partir das 18h00, em partida da 28.ª jornada da I Liga.

Face ao encontro da última ronda, na casa do Santa Clara, o técnico alvinegro Tiago Margarido promoveu três alterações no onze titular.

Léo Santos rende o lesionado Zé Vítor no centro da defesa e Matheus Dias o lesionado Djibril Soumaré no meio-campo. No ataque também há novidades com a inclusão de Joel Tagueu em detrimento de Isaac Tomich.

Onze do Nacional: Lucas França, Gustavo Garcia, Ulisses Wilson, Léo Santos, Arvin Appiah, Matheus Dias, Luís Esteves, Daniel Penha, Dudu Teodora, Joel Tagueu e Paulinho Bóia.

No banco de suplentes alvinegro: Rui Encarnação, João Aurélio, Francisco Gonçalves, José Gomes, Bruno Costa, André Sousa, Fuki Yamada, Rúben Macedo e Isaac Tomich.

Onze titular do Estrela da Amadora: João Costa, Renato Pantalon, Issiar Dramé, Nilton Varela, Diogo Travassos, Léo Cordeiro, Manuel Keliano, Fábio Ronaldo, Kikas, Rodrigo Pinho e Chico Banza.

No banco de suplentes tricolor: Francisco Meixedo, Semeu Commey, Otávio, Amine Oudrhiri, Paulo Moreira, Leonel Bucca, Gerson Sousa, Tiago Ferreira e Jovane Cabral.

O Nacional ocupa o 13.º lugar com 29 pontos, mais seis que o Estrela da Amadora que está na 15.ª posição.