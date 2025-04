Jovem de 19 anos ferida em acidente de viação no Poço Barral

Uma colisão rodoviária, na manhã de hoje, no caminho do Poço Barral, envolveu duas viaturas ligeiras e vitimou um dos passageiros.

A vítima foi uma jovem de 19 anos, que seguia no banco traseiro de um dos veículos. No momento do impacto, a jovem embateu com violência no banco do condutor, sofrendo posteriormente um movimento de ricochete para trás.

À chegada dos meios de socorro, a cargo de uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, a jovem queixava-se de fortes dores na região cervical, na cabeça e na coluna, em consequência do impacto. Após ser devidamente imobilizada, foi retirada do interior da viatura e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para avaliação e tratamento médico no serviço de urgências.