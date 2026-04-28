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PR1 reabre sexta-feira em toda a extensão; reservas ainda hoje ou amanhã

    PR1 reabre sexta-feira em toda a extensão; reservas ainda hoje ou amanhã
    Trabalhadores continuam no terreno, na vereda que é a mais emblemática da Madeira. Joana Sousa
    PR1 reabre sexta-feira em toda a extensão; reservas ainda hoje ou amanhã
    Miguel Albuquerque e Eduardo Jesus na visita ao troço intervencionado no Pico do Areeiro Joana Sousa
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
28 Abril 2026
17:52

O Percurso Recomendado 1 (PR1), que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo reabre ao público em toda a sua extensão na próxima sexta-feira, feriado do 1 de Maio.

Afetada por uma derrocada, aquando dos incêndios de agosto de 2024, esta ligação reabriu na semana passada para o MIUT, voltou a encerrar para que os trabalhos prosseguissem, e vai agora reabrir na totalidade.

O percurso “que é o mais emblemático da Madeira”, conforme disse esta tarde, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, manter-se-á nos dois sentidos, entre o Pico do Areeiro e o miradouro da Pedra Rija e, a partir deste ponto, passará a ser unidirecional (Pico do Areeiro - Pico Ruivo).

As reservas no portal deverão estar disponíveis ainda hoje ou amanhã, segundo o presidente do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, Manuel Filipe.

A saída do Pico Ruivo deverá ser efetuada através de variantes: Vereda da Ilha (PR1.1), da Vereda do Pico Ruivo (Achada do Teixeira) e, futuramente, também pelo PR1.3, Vereda da Encumeada.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, esteve hoje na parte intervencionada, que ficou concluída antes do passado dia 25, onde foi possível ver-se trabalhadores, que continuam no terreno, a transportar material às costas e a repor a segurança do troço.

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