Madeira “deve acompanhar” crescimento da indústria de videojogos

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou, esta terça-feira, na visita ao evento ‘eGames Lab > Ready to Play!’, no Madeira Shopping, a importância da indústria dos videojogos para a Região e para a criação de emprego qualificado.

A iniciativa, promovida pela Startup Madeira e integrada no trabalho desenvolvido pelo consórcio eGames Lab, está patente até 3 de maio, reunindo demonstrações de videojogos, atividades para escolas e famílias, talks, teatro e momentos de animação, dirigidos a diferentes públicos.

José Manuel Rodrigues sublinhou que esta mostra permite divulgar o que está a ser feito na Madeira na área dos jogos e das novas tecnologias, sublinhando o potencial didático e o alcance transversal deste setor. “Os jogos podem ser aplicados nas nossas escolas, mas também há jogos para todas as idades”, afirmou.

O governante defendeu ainda que a indústria deve desenvolver conteúdos ligados à realidade madeirense, nomeadamente jogos associados à história da Madeira, aos percursos pedestres e às lendas da Região. “A indústria de jogos está a crescer em todo o mundo e a Madeira deve acompanhar esse crescimento”, referiu.

O secretário regional da Economia salientou também que as novas tecnologias representam uma oportunidade para ultrapassar os constrangimentos da insularidade e da ultraperiferia, permitindo que talento madeirense trabalhe para todo o mundo a partir da Região. “Pela primeira vez, em 600 anos da nossa história, nós temos uma oportunidade de vencer a insularidade e a ultraperiferia”, concluiu.