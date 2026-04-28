Madeira “deve acompanhar” crescimento da indústria de videojogos

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou, esta terça-feira, na visita ao evento ‘eGames Lab > Ready to Play!’, no Madeira Shopping, a importância da indústria dos videojogos para a Região e para a criação de emprego qualificado.
A iniciativa, promovida pela Startup Madeira e integrada no trabalho desenvolvido pelo consórcio eGames Lab, está patente até 3 de maio, reunindo demonstrações de videojogos, atividades para escolas e famílias, talks, teatro e momentos de animação, dirigidos a diferentes públicos.
José Manuel Rodrigues sublinhou que esta mostra permite divulgar o que está a ser feito na Madeira na área dos jogos e das novas tecnologias, sublinhando o potencial didático e o alcance transversal deste setor. “Os jogos podem ser aplicados nas nossas escolas, mas também há jogos para todas as idades”, afirmou.
O governante defendeu ainda que a indústria deve desenvolver conteúdos ligados à realidade madeirense, nomeadamente jogos associados à história da Madeira, aos percursos pedestres e às lendas da Região. “A indústria de jogos está a crescer em todo o mundo e a Madeira deve acompanhar esse crescimento”, referiu.
O secretário regional da Economia salientou também que as novas tecnologias representam uma oportunidade para ultrapassar os constrangimentos da insularidade e da ultraperiferia, permitindo que talento madeirense trabalhe para todo o mundo a partir da Região. “Pela primeira vez, em 600 anos da nossa história, nós temos uma oportunidade de vencer a insularidade e a ultraperiferia”, concluiu.
AQUINTRODIA
É Abril de primavera, de mais calor, de natureza a despertar, de colorir campos e montes...
É Abril de mudança, de recomeço, de luta, de esperança.Caiu-me...
Há cinquenta e dois anos, ao raiar da madrugada, os cravos floresceram nos canos das espingardas e Portugal acordou para a liberdade. Um dia que mudou...
Há datas que não são apenas datas. São marcas na pele de um clube. São pontos de viragem que se contam de pais para filhos, como se fossem episódios de...
Ainda que, segundo as últimas sondagens realizadas pela CNN, a maior parte dos portugueses, cerca de 90%, acredite na democracia como o melhor regime,...
A liberdade permanece um dos pilares fundamentais das sociedades contemporâneas, manifestando-se nas esferas política, social e psicológica. Em Portugal,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Junto a um contentor de lixo, vi pedaços de um espelho e logo pensei: oxalá quem o partiu não sofra os sete anos de azar preconizados pela superstição...
Em bom rigor, o título tem outro autor. Foi tirado a Valter Hugo Mãe num capítulo do livro ‘A Máquina de Fazer Espanhóis’.
Não é por falta de palavras...
Apregoa-se liberdade e democracia, mas a importância de Abril advém de, com estas, se ter consagrado um conjunto de direitos na expressão de um estado...
Hoje não atendi o telefone.
Não foi por falta de tempo nem por distração. Vi o nome, reconheci a insistência, e deixei tocar. Durante aqueles segundos,...
Vivemos numa fraude montada pela impropriamente autodenominada de “esquerda”.
“Esquerda” isto?!...
Onde uma Reforma Agrária, como na Madeira?!...
Onde um...
O engenheiro Francisco Taboada abriu as portas da Casa da Luz. ️
Já está no ar o segundo episódio do novo podcast do JM e da Empresa de Electricidade da...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
O Congresso dos EUA tem previsto votar hoje duas resoluções para impedir Donald Trump de continuar a guerra ao Irão ou realizar qualquer ação militar contra...
A Junta de Freguesia da Sé apresentou hoje, em reunião de Assembleia de Freguesia, o seu novo logótipo institucional, marcando uma nova etapa na afirmação...
O programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR) vai ter um envelope financeiro global de 22,6 mil milhões de euros e um horizonte...
Os Bandidos do Cante são os cabeças de cartaz do dia 23 de julho da Semana do Mar do Porto Moniz, confirmando a informação já avançada pelo JM aquando...
O secretário regional da Economia disse hoje que, em 600 anos de história, esta é a primeira vez que é possível vencer “a insularidade e a ultraperiferia”,...
O cantor Ernesto Macedo está confirmado no cartaz da Semana do Mar do Porto Moniz, atuando no dia 23 de julho, no segundo dia do evento que decorre entre...
O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou, esta terça-feira, na visita ao evento ‘eGames Lab > Ready to Play!’, no Madeira...
A seleções portuguesas de ténis de mesa masculina e feminina iniciaram a participação no Mundial de equipas, em Londres, com vitórias.
Os masculinos superaram...
A Comissão Parlamentar de Transparência aprovou hoje, por maioria, uma recomendação ao deputado do Chega Francisco Gomes para que se retrate publicamente...
O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil irá dinamizar, nos dias 8 e 9 de maio de 2026, duas iniciativas no Porto Santo, “reforçando o seu...