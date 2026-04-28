Rui Borges renova contrato com Sporting na sexta-feira

O treinador do Sporting Rui Borges vai renovar contrato com o clube ‘leonino’ na sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, confirmou hoje à Lusa fonte do clube.

O técnico, de 44 anos, estava vinculado ao Sporting até 2027 e destacou-se na temporada passada, ao conquistar o 21.º campeonato nacional e a 18.ª Taça de Portugal da história do clube, podendo adicionar a 19.ª depois da chegada à final, a disputar no Estádio Nacional no próximo dia 24 de maio, frente ao Torreense, da II Liga.

Na presente temporada, o treinador de Trás-os-Montes conduziu os ‘verde e brancos’ aos quartos de final da Liga dos Campeões, nos quais foram eliminados pelo Arsenal, e encontram-se na terceira posição da I Liga, a três pontos do Benfica, mas com menos um jogo disputado.

Os ‘leões’ recebem o Tondela na quarta-feira, em partida em atraso da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade.