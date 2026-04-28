Dupla vitória lusa no arranque do Mundial de equipas de ténis de mesa

A seleções portuguesas de ténis de mesa masculina e feminina iniciaram a participação no Mundial de equipas, em Londres, com vitórias.

Os masculinos superaram a Nova Caledónia, por concludente 3-0, na estreia no Grupo 6.

Num embate sem grande história, o madeirense Marcos Freitas foi o primeiro a entrar em ação, superando Emmanuel Bruchard por 3-0, com os parciais de 11-2, 11-1 e 11-1.

Frente a um rival que não deu luta, que ocupa a 42.ª posição do ranking mundial, no qual Portugal é 11.º, Tiago Apolónia bateu Olivier Cluet por igual 3-0, neste caso com 11-1, 11-6 e 11-1.

A finalizar, João Geraldo imitou os compatriotas e venceu Jerome Morisseau por 11-3, 11-6 e 11-0.

Na mesma ‘poule’, a Grécia, 63.ª da hierarquia internacional, surpreendeu, ao ganhar por 3-1 à Argélia, 32.ª, conjunto africano que será adversário luso na quarta-feira.

Os primeiros classificados de cada grupo e os seis melhores segundos das 16 ‘poules’ avançam para o mapa principal, sendo que os oito restastes segundos posicionados disputam uma ronda eliminatória, com os quatro vencedores a continuar em prova

Já no que diz respeito à Seleção feminina, que conta com Fu Yu, mesatenista há muito radicada na Madeira, as portuguesas viram hoje ser-lhes atribuída uma vitória por 3-0 sobre Barbados, por falta de comparência da formação adversária no jogo de estreia no Mundial de equipas, que decorre em Londres.

O conjunto luso, 16.º do ranking mundial, preparava-se para arrancar a competição diante do 87.º da mesma hierarquia, mas as adversárias não compareceram ao encontro da ‘poule’, que conta ainda com as formações do Luxemburgo, 27.ª, e Guatemala, 58.ª.

A equipa feminina, representada por Fu Yu (50.ª do mundo), Jieni Shao (77.ª), Matilde Pinto (333.ª) e Júlia Leal (366.ª), defronta o Luxemburgo na quarta-feira e a Guatemala na quinta, na OVO Arena de Wembley.

Os primeiros classificados de cada grupo e os seis melhores segundos das 16 ‘poules’ avançam para o quadro principal, sendo que os oito restantes segundos posicionados disputam uma ronda eliminatória, com os quatro vencedores a manterem-se em prova.