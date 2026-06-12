Mundial2026: Ronaldo acredita numa geração que quer “dar muitas alegrias”

O capitão Cristiano Ronaldo demonstrou hoje esperança numa “geração muito boa” da seleção portuguesa de futebol, que disputará o Mundial2026 com a expectativa de “dar muitas alegrias”, apesar de alertar para fatores que não se controlam.

“É uma geração muito boa, mas há fatores que não conseguimos controlar nos jogos. Ganhar ou não ganhar é o ponto mais importante, mas acredito que é uma geração que vai dar muitas alegrias aos portugueses”, afirmou Cristiano Ronaldo.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, imediatamente antes da despedida da comitiva lusa que ruma hoje aos Estados Unidos para disputar o Campeonato do Mundo, o capitão da equipa das ‘quinas’ falou à imprensa e garantiu estar bem fisicamente.

“Foi uma preparação bastante boa e cansativa, porque trabalhámos forte e nestes dois jogos não é normal estarmos ao mais alto nível. Prevaleceram duas vitórias muito importantes, em que jogámos bem e ganhámos bem, mas a partir do dia 17 é que vai ser. Quando houver cansaço psicológico e físico, com o calor a apertar, é que vamos ver os verdadeiros campeões”, apontou o ponta de lança, de 41 anos.

Com a fórmula a assentar em “ganhar confiança a ganhar jogos”, o melhor jogador do mundo em cinco ocasiões (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) considerou que um bom arranque, para “entrar no ritmo”, é fundamental numa “competição especial”.

“Vai depender de muitos fatores [vencer o Mundial]. Sou muito positivo e acredito que as coisas vão correr bem e que vamos fazer uma boa prestação. O que é mais importante é passar em primeiro no grupo e ir jogo a jogo. O caminho constrói-se caminhando, passo a passo. Começar bem o Mundial será importante”, salientou.

Cristiano Ronaldo foi muito requisitado por dezenas de adeptos que estavam na Cidade do Futebol a ‘despedir-se’, tal como vários outros futebolistas, tirando fotografias e dando autógrafos antes de serem recebidos pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no Palácio de São Bento, no caminho para o aeroporto.

A comitiva lusa parte do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pelas 15:05, rumo a Palm Beach, nos Estados Unidos, local que vai servir de quartel-general da seleção durante a prova.

A chegada a solo norte-americano está prevista para as 19:15 locais (00:15 horas de Lisboa), com os eleitos a seguirem depois para o hotel que vai acolher a seleção portuguesa, estando previstas declarações à chegada.

O Mundial2026, que começou na quinta-feira com a vitória do México sobre a África do Sul, por 2-0, vai decorrer até 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Portugal integra a Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início às 12:00 (18:00).

Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).